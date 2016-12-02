Doğan Grubu’ndan açıklama

Doğan Grubu’na operasyon yapıldığı şeklinde yalan haberler üzerine Doğan Grubu bir açıklama yayınladı.Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu imzasıyla Doğan Grubu adına yapılan açıklama şöyle:

“28 yıldır Grubumuz bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve çalışkanlığı ile takdirimizi kazanarak son 2 yıldır da Doğan Holding Ankara Temsilcisi olarak görev yapan arkadaşımız Barbaros Muratoğlu hakkında bir soruşturmanın başlatıldığını öğrendik. Soruşturmanın niteliği ve detayları hakkında şu anda yeterli bilgiye sahip değiliz. Süreci yakından takip etmekteyiz.

Bu soruşturmayı fırsat bilen bazı medya organlarının Doğan Grubu’na operasyon yapıldığı şeklinde yalan haberler yaptığını görmekteyiz. Geçmişte, başta haksız vergi cezaları olmak üzere FETÖ’nün kumpaslarına maruz kaldığı için ağır bedeller ödemiş ve bu örgüt unsurlarının bazı önemli davalardaki hukuk dışı uygulamalarına karşı çıkarak, yayınlarıyla bunları deşifre etmiş olan Grubumuzun söz konusu yasa dışı yapı ile hiçbir ilişkisinin olamayacağı açıktır. Bu gerçeğe rağmen Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu ile ilgili yapılan yayınlar Grubumuz aleyhine bir karalama ve çarpıtma çabasına dönüştürülmek istenmektedir.

58 yıldır iş hayatında ve 40 yıldır da medya sektöründe var olan köklü Doğan Grubu, her türlü teröre ve terör örgütlerine karşı devletimizin ve milletimizin yanındadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile ‘at izinin it izine’ karıştırılmaya çalışıldığı bir ortamda yüce yargımızın suçlular ile suçsuzları birbirinden ayıracak deneyim ve basirete sahip olduğuna inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarım.”

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