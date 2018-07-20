Birçok insan kilolarından hatta aşırı kilolarından şikayetçi. Diyet yöntemleri, listeleri diyetisyenler tarafından sürekli gündeme getiriliyor.

Bir yanda sağlıksız beslenme, diğer yanda kilo fazlaları olunca yaşam insanlar için zorlaşabiliyor.

Nefes Uzmanı Nevşah F. Karamehmet’e, “cilt bakımı, fitness, fiziksel güzellik için neler yapmalıyız?” diye sordum.

Tüm canlıların yaşam kaynağı olan “nefes” ve dünyadaki en etkin, doğal ve temel sağlık terapisi yöntemlerinden olan “doğal nefes almak” ve “nefes koçluğu”, Nefes Uzmanı Nevşah F. Karamehmet’in tavsiyeleriyle önemini ortaya koydu.

Nefes neden önemli?

Karamehmet: “Nefesimiz açık olmadığı müddetçe ne cildimiz, ne diğer hücrelerimiz, ne de organlarımız kendini yenileyebiliyor. Bu nedenle hepimiz öncelikle nefesimizi açık tutmalıyız”

Tüm sporlar sadece sağlıklı, dinç ve fit kalmak için değil, beden farkındalığını artırmak, kas gelişimine ve korunmasına faydalı olmak için de yapılır.

Siz hangi sporları yapıyorsunuz?

Karamehmet: “Vinyasa yoga, pilates, anti gravity, yürüyüş, tenis, yüzme, kayak, su sporları ve at binmek…”

Beden ve ruh güzelliği için

neler söyleyeceksiniz?

Karamehmet: “Beden ve zihin güzelliği için tamamen doğallaşın. Fit kalmak, beden sağlığını korumak, dinç ve genç kalmak için açık bir nefese sahip kişilerin yararlanabilir.

Beden sağlığı kadar cilt sağlığı da önemlidir. Hamam, sauna, masaj ve cilt bakımı benim hayatımın vazgeçilmezleridir. Kozmetik ürünleri asla tercih etmem.

Nefesin önemi kanıtlandı mı?

Karamehmet: Evet, acil servisleri en çok işlevsiz nefes alanlar arıyor!

Nefesin bir davranış biçimi olduğun solunum sistemimizi ve genel sağlığımızı nasıl etkilediğini araştırırken, bu konuda bugüne kadar yapılmış araştırma ve çalışmalar içerisinde en dikkat çekici olanı, Amerika’da 911, yani acil servisi arayan kişiler üzerinde yapılandır.

Amerika’da acil servisi arayan hastaların yüzde 90’ı disfonksiyonel (işlevsel olmayan) nefes alışkanlıkları olduğu, yaşadıkları kalp sıkışması, baş dönmesi, daralma, panik atak, anksiyete, heyecan, el ayak uyuşmaları, şiddetli baş ağrısı, hafıza kaybı gibi semptomların disfonksiyonel nefes alışkanlıkları sebebiyle oluşan hipokapni durumu sebebiyle ortaya çıktığı tespit edildi.

Yani birçoğumuzun yaşadığı sağlık problemlerinin çoğunluğu, sadece yanlış nefes alışkanlıkları sebebiyle olabilir ve bu durum göz ardı ediliyor.”.

Kariyerini doktorlara, bilim adamlarına, hastalık teşhisi koyan kişilere ‘’Önce Nefese Bakın!’’ demeye adayan Nevşah F. Karamehmet, son dönemde New York Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda başlattığı projesinde yer alarak, birçok okulda ‘’disfonksiyonel nefes alışkanlıklarının tespiti ve yeni, fonksiyonel alışkanlıkların öğrenilmesinin önemi’’ üzerine eğitimler veriyor, öğrenci ve öğretmenleri eğitiyor.

NEVŞAH FİDAN KARAMEHMET KİMDİR?

Uluslararası Nefes Koçluğu Federasyonu Kurucu Başkanı, ABD Nefes Bilimleri Enstitüsü Üyesi, Nefes Uzmanı ve Yazar.

Fiilen Türkiye’ye transformasyonel nefesi getiren ilk kişi, “nefes eğitmenliği” sisteminin kurucusu ve dünya çapındaki üç-dört ehil eğitmeninden biridir. ABD, İngiltere ve Türkiye’de verdiği, tamamen kendi müfredatı olan ve dünya çapında yankı yaratan “Mucize Kursu”nda, “doğal nefes almanın önemini” anlatmakta, katılımcıları kurban rolü oynamayı bırakıp yaşamlarının kontrolünü ellerine almaya, hayatlarının değişmesini sadece beklemek yerine, harekete geçip bir şeyler yapmaya teşvik etmektedir. Nefes koçlarının hocası Nevşah Fidan Karamehmet çalışmalarında transformasyonel nefes, holistik nefes, nefes terapisi, yeniden doğuş, kuantum fiziği, yaşam koçluğu ve meditasyon tekniklerinden esinlenmektedir. 11 yıldır NFS Yaşam Okulu’nun kurucu başkanlığını yapmaktadır.

Nefes Koçluğu, ICF tarafından akredite edilmiş Profesyonel Eğitim Programı’dır. Karamehmet, dünya çapında binlerce nefes koçunu eğitmiştir ve bunların büyük çoğunluğu sertifikalıdır.

Dokuz adet çok satan kitaba ve birçok ödüle sahiptir.