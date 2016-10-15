Doğal gaz borusu patladı ev alev aldı

Beşiktaş’ta BEDAŞ işçilerinin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patlayıp alev aldı. Patlayan boruya ilk müdahaleyi işçiler yaptı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle bir evde maddi hasar oluştu.

Olay, Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Nurtanesi Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. BEDAŞ’a bağlı işçilerin sokak içerisinde kazı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Şebekeden sızan gaz biranda alev aldı.

ALEVLERİN ÜZERİNE KUM ATARAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

İşçiler ve çevredeki vatandaşlar yangını kum dökerek söndürmeye çalıştı; fakat yetersiz kaldı. İhbar üzerine bölgeye İGDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekipleri doğalgazı keserken itfaiye de alevlere müdahale ederek söndürdü. Borunun patlamasında ve sonrasında çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir evin dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

“KUVVETLİ BİR SES VARDI”

Mahalle sakini Metin Vatangül, “Doğalgaz borusu patladı sanırım. Vananın bulunduğu yerde küçük bir kaçakla başladı. Üzerine kum attılar. Sonra büyüdü. Gerekli yerlere haber verdik. Nasıl patladığını tam olarak bilmiyoruz. Biz görüp evden çıktık. Vanaları kapattıktan sonra dışarıya çıktık. Kuvvetli bir ses vardı. İşçiler söndürmeye çalışınca biz de yardım ettik” dedi.

Bir başka mahalle sakini Zinnet Namlı ise, “Önce yandaki komşumuz yanıyoruz deyince dışarıya çıktım. Bir baktım doğalgaz alev almış. Alt komşularımız su sıkarak müdahale etti” diye konuştu. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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