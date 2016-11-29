“Doğal akvaryum” Gökpınar’da sonbahar

Sivas’ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle adeta “doğal akvaryum”u andıran Gökpınar Gölü, Anadolu’nun gizli kalmış mavi cenneti olarak sonbaharda ziyaretçilerini büyülüyor.

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, adeta doğal akvaryumu andırıyor. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanlar tarafından dalış için tercih edilen gölde, zaman zaman dalış eğitimleri de veriliyor. Balık adamların vazgeçilmezleri arasında yer alan Gökpınar Gölü, bazen su altı kameralarıyla da kaydediliyor.

Sivas, Kayseri ve Kahramanmaraş’ın kesişiminde yer alan Gürün ilçesindeki göl, ülkenin en gözde doğa ve tabiat güzellikleri arasında yer alıyor. Türkiye’de hiçbir göl ve denizde görülmeyen turkuaz rengine sahip doğal su kaynağı, ilk defa görenler için bozkır ortasında bir cennet olarak tabir edilirken, kış öncesi şehir ve iş stresinden uzaklaşmak isteyenlere doğal terapi imkanı da sunuyor.

Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanı sağlıyor.

Görenleri büyülüyor

Tatil için Gökpınar Gölü’ne gelenlerden Sıtkı Poyraz, daha önce yaz mevsiminde gördükleri gölü sonbaharda da çok beğendiğini söyledi. Gölün adeta doğal akvaryumu andırdığını anlatan Poyraz, fırsat buldukça burayı ziyaret ettiğini belirtti.

Gökpınar Gölü’nü ilk kez gören Emel Önal da imkanı olan herkese buraya gelmelerini tevsiye etti.

Bazı öğrenciler ise göl kenarına çadır kurarak kamp yaptı.

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