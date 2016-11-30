Doğa sevgisi uğruna yolları aşındırıyor

Kayseri’de yaşayan emekli teknisyen Mustafa Göçer, park, bahçe ve mezarlık gibi yerlerde topladığı ağaçların tohumlarını 40 yıldır toprakla buluşturuyor.

Bir fabrikadaki işinden emekli olan 59 yaşındaki Göçer, şimdilerde kurduğu doğa yürüyüşü gruplarıyla, çoğunluğu öğrenci olan kişilere doğa sevgisi aşılamak için mücadele veriyor.

Küçüklüğünde babasından fidan dikmeyi öğrenen Mustafa Göçer, bazı günlerde tek bazen de kendisine eşlik edenlerle haftanın çoğunluğunda dağ, tepe ve ovaları aşındırarak tohum ekiyor.

Emekli olunca doğaya daha çok zaman ayırdığını dile getiren Göçer, şunları kaydetti:

“Emekli olunca kahvehane köşelerinde oturmak çok yanlış. Gelin, dağlara benim yaptığım gibi tohum ekin, fidan dikin. Bunun mutluluğu gerçekten çok büyük. Yetişkin bir çam ağacı 40 kişiye yetecek oksijen veriyor, hem erozyonu engelliyor, dağlarımız yeşilleniyor. Bu ülke bizim, yeşillendirmemiz gerek. Yüce Peygamberimiz kıyametin kopma anında bile ağaç dikmeyi söylemiş. Ağaç dikmek hem sevap, hem faydalı bir uğraş. İnsanı manen çok rahatlatıyor, bir eseriniz doğada kalıyor.”

Mustafa Göçer, sağlıklı yaşam ve kişisel gelişim üzerine spor eğitmenliği de yaptığı, kazandığı paranın tamamını doğaya harcadığını vurguladı.

Türkiye’nin ilkim, coğrafi konum ve yapısının ormanlık alan kurulmasına imkan sağladığına dikkati çeken Göçer, şöyle devam etti:

“40 senedir dağlarda fidan dikerim, tohum ekerim. Dağlarda, dalında oturduğum ağaçlarım büyüdü. Bu ağaçlar sanki benim çocuklarım gibi. Gözlerim doluyor ağaçları görünce, o kadar mutlu oluyorum ki. İnsanların bu mutluluğu yaşamasını isterim. ülkemiz için ağaç dikelim, çevremizi yeşillendirelim. Cennet vatanımızı korumalıyız. Ben bu amaçla doğayı yeşillendirmeye çalışıyorum.”

“Senede 20 binden fazla tohumu toprakla buluşturuyorum”

Şimdiye kadar kurduğu doğa yürüyüşü gruplarıyla 60 binden fazla insanı doğayla buluşturduğunu belirten Mustafa Göçer, bu yürüyüşlerde tohum ektiklerini, dönüşte de çöp topladıklarını ifade ederek,

“40 senedir dağlara tohum ekiyorum, senede 20 binden fazla tohumu toprakla buluşturuyorum. Bazen tek başıma, bazen bir çobanla ekimi gerçekleştiriyorum. Şimdiye kadar ferdi olarak 1 milyon tohumu toprakla buluşturdum. Bunun yanında 50 binden fazla da fidan diktim.”

diye konuştu.

Doğaya çıkmadığında kendisini rahatsız hissettiğini anlatan Göçer,

“Haftada en az 4 gün doğaya çıkarak tohum ekiyorum. Bunu bir alışkanlık haline getirdim. Her çıkmamda da 5-10 kilometre yol yürüyorum. Bazen hava kararmış oluyor, farkına varmıyorum. Eşim de ‘Tek, kendine zarar verme de’ diyor. Eşim de çalışıyor, emekli maaşımla da geçiniyoruz.”

değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri’deki bazı özel okullarda doğa dersi başlattığını aktaran Mustafa Göçer, öğrencilere doğa sevgisinin aşılanmasının ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin doğada çok mutlu olduğunu aktaran Göçer,

“Havanın uygun olmadığı günlerde sınıflarda, diğer günlerde doğada ders yapıyoruz. Onlara doğa yürüyüşü yaptırıyorum, fidan ve tohum ektiriyorum. Çocuklarda doğa sevgisi gelişiyor. Bu şekilde daha çok kişiye ulaşıyorum. Bugün çocuklar ağaç dikmeyi severek öğreniyorlar, yarın doğayı daha etkin koruyacaklar.”

ifadelerini kullandı.

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