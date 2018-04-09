Leyla ile Mecnun’ dizisinin senaristi Burak Aksak aynı isimli kitabının ilk imza gününde okurlarıyla buluştu. Kitabı Mecnun’un dilinden yazdığını söyleyen Aksak, “Senaryoyu yazarken ‘şuraya bağlasam’ dediğim bir final vardı, dizi düşündüğüm finalle bitmedi, kitapta o finali yaptım” dedi.

Büyük bir hayran kitlesine sahip ‘Leyla ile Mecnun’ dizisinin yaratıcısı Burak Aksak aynı isimli kitabının ilk imza gününde D&R Marmara Forum’da sevenleri ile bir araya geldi. Yüzlerce hayranı saatler öncesinden etkinlik alanına gelerek metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı hayranları imza almak için sıra beklerken kitabı okumaya başladı. Sevenleri zaman zaman Aksak’a dizideki replikleri hatırlatıp espri yaptı. Kitap dün ilk kez D&R Marmara Forum’da satışa sunuldu.

“OKUYUCUNUN NE DİYECEĞİNİ ÇOK MERAK EDİYORUM”

Kalabalık karşısında şaşıran ve heyecanlı olduğunu belirten Aksak, “İlk imzayı atıncaya kadar heyecanım sürer diyordum ama hala heyecanlıyım, bu kadarını beklemiyordum.

En merak ettiğim kısım okuyucunun ne diyeceği, devamını isteyecekler mi? ‘dizi gibi, ne güzel’ diyecekler mi? veya olumsuz bir tepki gelir mi?’ diye tedirginlik var. Çok heyecan verici bir şey zaten imzaya geleceğimiz zaman, kitap okurla buluşacağı için çok heyecanlıydım. Böyle bir kalabalık beklemiyordum, kuyruğun sonu yok. Kitabı, inşallah herkes çok sever” diye konuştu.

“KARAKTERLERLE YAŞAMAYI ÇOK ÖZLEMİŞİM, YAZARKEN FARK ETTİM”

Dizide düşündüğü finalle kitabı bitirdiğini söyleyen Aksak, “Dizideki karakterlerin olduğu bir kitap. Dizi, düşündüğümüz finalle gitmedi çünkü iş 104 bölüm sürdü. İlk böyle yazarken ‘şuraya bağlasam’ dediğim bir final vardı kitapta onu yaptım. Çok özlemişim, yazarken onu fark ettim. Dizi döneminde bir haftada 70-90 sayfa arasında yazıyorduk. Çok yoğun ve yorucuydu ama kitabı yazmaya başlayınca o kadar özlediğimi fark ettim ki o karakterlerle yaşamak durumunu keşke devamı gelse” ifadelerini kullandı.

KİTAP NE ANLATIYOR?

Kitabı Mecnun’un diliyle yazdığını aktaran Aksak, “Kitapta aslında çok sıradan hayatı olan bir çocuk var, zaten kitabı Mecnun’un diliyle anlattım. Mecnun’un hikayesini izliyoruz. O sıradan bir adamın hayatına bir Leyla girer ve daha sonra o hayat nasıl alt üst oluru yazdım, finali de söylemiyim. O ekiple tekrar bir arada olma duygusu, seyirciyle her hafta buluşma durumunu istiyorum” dedi.

“DİZİ YAPMAK İSTİYORUM AMA ÇOK UZUN YAPAMIYORUM”

Dizileri çok uzun olduğu için takip edemediğini kaydeden Aksak, “Uzunluktan dolayı, dizi de yapamıyorum. Çok iyi diziler var, konuşuluyor, arkadaşlarımız oynuyor ama takip edemiyorum. Kitap, film ve aslında dizi projemiz var ama süreler çok uzun. Sinemaya yönelik sonbahara doğru bir kitap yazacağım. Film için görüşmeler var, bir de dizi konuşuluyor o kadar” diye konuştu.

Mecnun, İsmail Abi, Erdal Bakkal, Baba İskender, Yavuz Hırsız, Yedek Kamil, Gözlüklü Çocuk Kaan ve Aksakallı Dede bu kez bambaşka bir maceranın peşine düşüyor. O geminin geleceğine ilk günkü gibi inananların, sevdiği kızın gözlerinin içine bakarak ‘seni seviyorum’ diyemeyenlerin, kendi çölünde kaybolanların hikâyesi Leyla ile Mecnun Burak Aksak’ın kalemiyle yeni başlangıçlar için geri döndü.