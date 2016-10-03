Dizel ve benzinli otomobilleri yasaklamak istiyorlar

Alman Yeşiller partisinden çevreye yönelik çok tartışılacak öneri. Kasım ayında kongreye gidecek olan parti, 2030 yılından itibaren Almanya’da dizel ve benzinli araçların trafiğe tescilinin durdurulmasını istiyor.

Çevre ve insan sağlığı açısından yanmalı motorların zararlı gazlar ürettiğine dikkat çeken parti, programına 14 yıl sonra dizel ve benzinli motorların sona erdirilmesi hedefini koydu.

Basına yansıyan haberlere göre, söz konusu motorların işlevini tamamlamış olduğuna dikkat çekilen raporda. Alman otomobil endüstrisinin elektrikli motorlar üretmede Japon, Çin ve ABD’li üreticilere göre geri kaldığı eleştirisi getiriliyor. Emisyon skandalının bir uyarı olması ve dönüşümün başlamasını isteyen Yeşiller. Otomobil endüstrisinin geleceğinin CO2 gazı üretmeyen ve sessiz otomobillerde olduğuna vurgu yapıyor.

Federal Parlamento seçimlerinin ardından Almanya’nın enerji dönüşümünü tamamlayacak adımlar atması ve rüzgar, güneş ve bio enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmasının gerektiğine işaret edilen raporda, taşımacılığın ise raylı sistemle yapılması isteniliyor.

Alman Yeşiller Partisinin önerisine benzer bir öneri geçtiğimiz aylarda Norveç’te gündeme gelmişti. Norveç’te de 2025’den itibaren aynı şekilde dizel ve benzinli otomobillerin yasaklanması talebi dillendirilmişti.

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