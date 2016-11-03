Diyetle fazla kilolara son

AYDIN’ın Söke ilçesinde kilo sorunu yaşayan kişilere yardım elini uzatan 13 yıllık diyetisyen Nursel Anıl, mide küçültme ameliyatının en son çare olarak tercih edilmesi gerektiğini belirterek, ameliyatsız ve ağrısız sadece diyetle ideal kiloya ulaşmanın mümkün olduğunu açıkladı.

Ankara Hacatepe Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra bir süre İstanbul’da diyetisyenlik yapan Nursel Anıl (35), memleketi Söke’de de kilolarından şikayet eden hastalarını kabul etmeye başladı.

Hem beslenme uzmanı hem de nefes koçluğu yapan Anıl, kişinin önce kilosu, yağ ve kan oranını ölçtüğünü, ufak bir analizin ardından haftalık diyet programına başladıklarını belirtti. Her seansta yeni bir yol haritası belirlediklerini söyleyen Nursel Anıl, “Hiçbir yiyecekten kısmadan düzenli uygulama yaparak zayıflıyorlar. Şimdiye kadar yüzde doksan başarılı oldum. Kişi istenilen diyeti yapmadığı ve nefsine hakim olamadığı zaman başarı oranı düşüyor. Zayıflamak için mide ameliyatı yaptırmayı asla tavsiye etmem. Bu en son tercih olmalıdır. Çünkü dıştan bir müdahale var. Ben burada zayıflatırken, kesinlikle dıştan müdahale yapmıyorum. Zayıflamak isteyen kimseye ilaç kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Ne yediğimizden çok, ne kadar yediğimiz önemlidir” dedi.

4 AYDA 30 KİLO VERDİ

Kilolarından rahatsız olduğu için diyetisyenin yolunu tutan Nurten Akkoç (30), “Buraya ilk geldiğimde 81 kiloydum. Psikolojik olarak kilolarımdan çok şikayetçiydim. 4 ayda 30 kilo verdim. Şu an çok mutluyum. Kadınların özgüvenli olması gerekiyor. Herkese tavsiye diyorum. Bu süre zarfında düzenli beslendim ama gerekeni de yedim. Çok fazla su içmiyordum ama buraya geldikten sonra su içmesini öğrendim” dedi.

Düzenli bir diyet programıyla 18 kilo verdiğini söyleyen şoför Sezayi Ermiş (45) ise, “Tavsiye üzerine geldim. Geldiğimde 120 kiloydum yaklaşık 6 haftada 18 kilo verdim. Kendime güvenim arttı. Kilo vermeye de devam ediyorum. İstediğim herşeyi fazlaya kaçmadan tüketiyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.

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