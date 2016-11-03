Diyarbakırlı sanatçılar sempozyumun gala yemeğinde buluştu

DİYARBAKIR Valiliği ve Dicle Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu’nun gala yemeğinde Diyarbakırlı ünlü sanatçılar bir araya geldi. Sanatçılara Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy plaket verdi.

Valilik ve Dicle Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve dün başlayan, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu’nun gala yemeği dün gece gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen gala yemeğine sanatçılar Erkan Petekkaya, İzzet Yıldızhan, Bedri Ayseli, Recep Kaymak ve iş dünyasından Nihat Özdemir’in yanı sıra çok sayıda Diyarbakırlı katıldı.

Diyarbakır’ın yöresel yemeklerinin ikram edildiği gala gecesinde kenti anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Gecede konuşan Vali Hüseyin Aksoy, sempozyumun kentin tanıtımı açısında önemli olduğuna vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

VALİ’DEN HOŞGÖRÜ VURGUSU

Diyarbakır’ın 33 ayrı medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Vali Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyarbakır, farklı inanç ve kültürlerin hoşgörü içerisinde yaşanan bir kenttir. Bu hoşgörünün bütün izlerini bugüne kadar taşıyabilmiş bir kenttir. Böylesine önemli kentin kültürel değerlerinİN ortaya konulması, tüm Türkiye ile paylaşılması adına sempozyumumuzun önemli katkıları olacaktır. Gelişen Diyarbakır’ı daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına bütün kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte önemli çalışmaları ortaya koymaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde Diyarbakır bulunduğu noktadan çok aşama kaydedeceğine olan inancımız tamdır.”

Vali Aksoy, konuşmadan sonra gala yemeğine katılan Diyarbakırlı ünlü sanatçılara ve işadamlarına gecenin anısına plaket verdi. Gece müzik ziyafeti ile sona erdi.

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