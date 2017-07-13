DİYARBAKIR merkezde Kuran kursu hocalığından emekli olduktan sonra evde içli köfte üretimine başlayan ve bunları İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illere gönderip satan 53 yaşındaki Gülten Arslan Ekinci’nin yeni hedefi yanında çalıştırdığı 4 kadın ile Avrupa’ya içli köfte ihraç etmek.

Diyarbakır’da 34 yıl kuran kursu hocalığı yaptıktan sonra emekli olan 5 çocuk annesi 53 yaşındaki Gülten Arslan Ekinci, evde oturmaktan sıkılınca misafirlerinin çok beğendiği içli köfteleriyle iş hayatına atıldı. Çevresindekilerin “Yapamazsın” diyerek vazgeçirmeye çalıştığı Ekinci, içli köftelerini ilk olarak İstanbul’da tanıdık bir restorana göndererek işe başladı. Zaman içerisinde siparişlerini artıran Ekinci, KOSGEB’den kredi aldı. Evinin bulunduğu sitede bir daire kiralayıp hamur yoğurma ve kıyma makinesi ile sanayi tipi ocaklar alan Ekinci, şimdi 4 kadını yanında çalıştırıyor. Günlük bin içli köfteyi eksi 45 derece de dondurup Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok kente gönderen girişimci kadın, Almanya’da bazı lokantalarla yaptığı görüşmelerin ardından gerek bu ülkeye gerekse diğer Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyor.

“PROJEYİ KOSGEB’E SUNDUM, DESTEK ALDIM”

Girişimci Gülten Arslan Ekinci, yaptığı yemeklerin çok beğenildiğini ve ilk siparişi arkadaş çevresinin vesilesi ile aldığını söyledi. Ekinci,“Bir firma ile anlaşma sağladık ancak daha sonra fiyatta anlaşamadık. Kendisi başka bir yere yönlendirdi. Şu an onlarla çalışıyorum. Daha önceki firma ile ise şimdi başladım çalışmaya. İstanbul’a ağırlıklı olarak Bursa, Ankara ve şu an ise İzmir’de bir yer ile anlaşmaya çalışıyoruz. 4 kişi çalışıyor ben de dahil toplam 5 kişiyiz. Ev ortamını tercih ettik. Bayanlar daha rahat çalışsınlar diye. Çalışırken sıkıntı yaşamasınlar. Son katı tercih ettik ki komşular kokudan rahatsız olmasın. KOSGEB’den çalışırken 1 hafta eğitim aldım. Emekli oldum çünkü, KOSGEB’den destek almak için vergi levhası olmalıydı. Projemi hazırladım ve KOSGEB’e sundum. Diyarbakır’da bu sistemde çalışan hiçbir işletme yok. Ev yemekleri üzerine var, içli köfte, dolma ve benzeri yerler var. Ama bu sistemle üretip satan yok. Diyarbakır’da ilk kez ben yapıyorum”dedi.

Sadece Almanya ile görüşmediğini ve başka ülkelerden de teklif geldiğini dile getiren Ekinci,“Türk lokantaları var. İçli köften çok güzel belki anlaşır ve çalışırsınız. Şu an bekleme sürecindeyim. Kendimi riske atmak istemiyorum. Yanımda olan kadınlar, şimdi üretken oldular. Kendi ihtiyaçlarını giderecek şekilde para kazanıyorlar. Bu artar da. Günlük limitimiz bin içli köfteye çıkarsa eğer, bu 4 çalışan ile olmaz. Sayımızı artırmak lazım” diye konuştu.

Gülten Arslan’ın yanında çalışan 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Tülin Işık ise, “Komşunun aracılığı ile tanıştık. Tüm işlere yoğunlaştım. Büyük oğlum liseye gidiyor. İhtiyaçlarını karşılıyoruz. Kazandığım para ile eşime destek oluyorum”dedi.