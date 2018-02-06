Diyarbakırlı berberden halaylı tıraş

Diyarbakır’da, berber Veysi Eliaçık, müşterisini halay çekerek, tıraş ederken çekilen ve sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerinden sonra halay çekerek tıraş etmeyi sürdürme kararı aldı.

Çalışanlarıyla müzik eşliğinde halay çekip, müşterilerini tıraş eden Eliaçık, kendisine tıraş olmak için gelenleri dükkanından mutlu ve deşarj olmuş halde uğurladığını söyledi.

Merkez Kayapınar ilçesinde 26 yıldır berberlik yapan Veysi Eliaçık (36), müşterilerini memnun etmek amacıyla farklı bir yöntem geliştirdi. Yeni açtığı berber salonuna gelen müşterilerini halaylı tıraş etmeye başlayan Eliaçık’a Diyarbakır’ın yöresel oyunlarını bilen çalışanları da eşlik ediyor. Eliaçık, bir ellerinde makas, diğer elinde tarak ile halay çekerken, müşterilerini tıraş ediyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla da büyük beğeni toplayan Eliaçık, morali bozuk bir müşterisini tıraş ederken keyfini yerine getirmek amacıyla halay çekmeye başlaması ile bu tıraş yönteminin ortaya çıktığını söyledi.

Halaylı Tıraş

Daha önce böyle bir hizmetlerinin olmadığını belirten Eliaçık, “Bir gün bir müşterimizin moralinin bozuk olduğunu duydum. Onun moralini düzeltmek için burada halay çektik. Daha sonra cep telefonuna kayıt ettiğimiz görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni aldık. Biz de daha sonra bunu sürdürdük. Özellikle sosyal medyada görüp, gelen müşterilerimizin tıraşlarını halay çekerek, yapıyoruz. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Bize zaman zaman eşlik ediyorlar. Buradan müşterilerimiz mutlu bir şekilde ayrılıyor. Bizim için onların mutlu olması önemli” dedi.

Veysi Eliaçık’ın salonunda tıraş olan müşteriler ise ilginç bir hizmetle karşılaştıklarını belirterek, negatif düşüncelerini tıraş olurken atarak, deşarj olduklarını söyledi.