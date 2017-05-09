Diyarbakır'da seracılar salatalık üretimine ağırlık verdi

Diyarbakır ve Batman’ın domates ihtiyacının büyük kısmını karşılayan üreticiler, maliyetin yüksek ve harcama kalemlerinin fazla olması nedeniyle son iki yıldır seralarda dometes yerine salatalığa ağırlık verdi.

Seracılardan İmam Zoroğlu, “Zorlu geçen kış şartlarında seraların ıstıma sistemi ve ısıtmada kullanılan kömür çok fazla maliyete neden oldu. Elde edilen domatesin satışı, maliyeti karşılamadı. Üretici zarar etti. Son 2-3 yılda Bismil çiftçisi daha az maliyetli salatalık üretmeye başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı son görüşmeye damga vuran Nisan ayının zam şampiyonu domates, Diyarbakırlı üretecileri de küstürdü.

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker’in memleketi olan ve Diyarbakır ile Batman’ın domates ihtiylacını büyük oranda karşılayan Bismilli üreticiler, son 2-3 yılda domates üretiminden salatalık üretimine yöneldi.

Bismil ilçesinde 2011 yılında özellikle eski Bakan Eker’in teşfiki ile devlet destekli kurulan seralarda önce domates üretimi yapıldı. İlçe genelinde bulunan 14 serada üretilen domateslerin sert geçen kış şartlarında seraları ısıtma maliyeti, satışından elde edilen gelirden az olması üreticileri salatalık üretimine yöneltti.

3 yıldan beri ilçede bulunan 14 seradan sadece 3’ünde domates üretiminin yapıldığı belirtildi. Bismil İlçesi’ne bağlı Sarılar Köyü Kalkınma Kooperatifi’ne ait 25 dönümlük serada salatalık üretimi yapan saha sorumlusu İmam Zoroğlu, domates fiyatının artmasının sebeplerini ortaya koydu. Kış şartlarının zorlu geçtiği yıllarda domates üretimi için seralarda yeterince ısıtma sistemi bulunması gerektiğini belirten Zoroğlu, şöyle dedi:

“2011 ve sonrasındaki yıllarda seraların çoğu domates üretimi yaptı. Ancak, sert geçen kış şartlarında seraların ıstıma sistemi ve ısıtmada kullanılan kömür ücreti çok fazla maliyete neden noldu. Elde edilen domatesin satışı maliyeti karşılamadı.

Yani üretici zarar etti. Son 2-3 yılda Bismil çiftçisi salatalık üretmeye başladı. Domatese oranla daha düşük maliyeti olan salatalığın satışından elde edilen para da daha iyi. Durum böyle olunca seraların çoğu salatalık üretimine geçti. Bismil’de 14 sera bulunuyor. Şimdi bu seralardan sadece 3’ünde domates üretiliyor, diğer seraların tamamı salatalık üretimine geçti.”

Zoroğlu, Antalya, Mersin ve Diyarbakır ile bölgedeki seralarda domateslerin daha yetişmediğinit arla ve bahçelerdeki ürünün piyasaya girmesi ile fiyatların düşeceğini anlatırken, “Ürettiğimiz ve 80-90 kuruşa sattığımız taze salatalık, 1 gün sonra marketlerde 3-4 liraya satılıyor. Bu bizim sadece masrafı kurtarıyor. Domates satışı istenen düzeyde değildi dolayısıyla zarar ettiğimiz için salatalık üretimine geçtik” diye konuştu.

Diyarbakır ve Batman’ın sebze ihtiyacını büyük oranda karşılayan Bismil İlçesi’nde 14 sera bulunduğunu anlatan Zoroğlu, her serada ortalama 15 kişinin çalıştığını ifade ederek, “Seraların faaliyete geçmesiyle birlikte tüketici daha önce Antalya ve Mersi’nden gelen sebzeleri tarladan koparıldıktan 1 gün sonra pazar ya da marketten satın alabiliyor. Bismil’de 14 sera var Bismil’de. Her serada ortalama 15 kişi çalışıyor. Seralar 150-200 aileye istihdam alanı yarattı” dedi.

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