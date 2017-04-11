Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü Ek Binası’nda şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yerleşkenin içinde bulunan atölyede polis panzerinin tamiri sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 1 sivil personel yaşamını yitirdi, 1’i ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan birçok ev ve işyeri hasar görürken hafif yaralanan kişiler de ayakta tedavi gördü.

Merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi’nde bulunan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nün Emniyet Ek Binası’nda, saat 10.47’de patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle Emniyet Müdürlüğü binasının yanı sıra bölgedeki çok sayıda binada ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Patlamanın sesi, kentin her tarafından duyulurken, gökyüzüne yükselen duman kentin genelinden görüldü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiyenin arama- kurtarma ekibi sevk edilirken, patlamanın Emniyet Ek Binası yerleşkesinin içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında meydana geldiği, nedeninin araştırıldığı belirtildi.

BÜYÜK ÇUKUR OLUŞTU

Patlamanın meydana geldiği yerde büyük bir çukur oluştu. Patlamanın şiddeti ile çöken atölyenin içerisinde bulunan oksijen tüplerinin de patlamış olabileceği, bu nedenle etkisinin arttığı üzerinde duruldu.

Patlamayla atölyede oluşan enkazın altında 1 kişi kalırken, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4’ü hemen ambulanslarla hastaneye götürülürken, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından çıkardığı yaralı da hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan bir sivil personel doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralıdan 1’inin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Patlamanın olduğu bölgeye giden sağlık ve UMKE ekiplerinin de hasar gören evlerde ve binalarda inceleme yaptığı ve hasarlı bina ve evlerde yaralı olup olmadığını baktığı belirtildi. Patlamadan sonra çok sayıda kişi patlama noktasına akın ederken, polislerin herkesi sigaralarını yakmamalarını ve ateşle bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardığı gözlendi. Yine patlama noktasına giden bazı kadınlar aynı yerleşkede bulunan Terörle Mücadele Şubesi’nin daha önceden gözaltına aldığı yakınlarını akıbetini öğrenmeye çalıştı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre patlamanın atölyedeki polis panzerinin tamiri sırasında olduğunu, olayın terör saldırısı olma ihtimalinin zayıf olduğunu ve kesin nedeninin araştırıldığını söyledi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...