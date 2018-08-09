“Hasta bir sıkıntı yaşamıyor. Özellikle Kuzey Irak’tan ve Arap ülkelerinden hastalarımız geliyor. Bunların arasında en çok bizi tercih edenler, Kuzey Irak’tan gelenler. Personelimiz de Kürtçe’ye hakim olduğunu için kolay iletişim sağlanıyor. Başka hastanelerde de bulundum; ama anlaşamıyorduk. Tercüman gerekiyordu; ama burada tercümansız bir şekilde hastalarımızla anlaşabiliyoruz. Bir durum yaşamıyorlar. Türkiye’nin başka yerinde ve hastanelerde bunu duymadım ve şahit de olmadım. Tercüman aracılığıyla yapıldığını biliyorum. Teknik destek veren kişiler bunu yüklediler. Bunlar yüklenebiliyor. Bize has bir şey değil, başka cihazlara da yüklenebilir” diye konuştu.