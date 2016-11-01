Diyarbakır Büyükşehir’e kayyum atanacak

DİYARBAKIR’da, Cumhuriyet Başasavcılığı’nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında 25 Ekim gözaltına alınan ve 5 gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın yerine daha önce çıkarılan KHK kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından kamu görevlisi olan bir Vali Yardımcısı ya da Kaymakam’ın kısa sürede atanacağı belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Meclis üyesi olan eş Başkan Fırat Anlı’nın gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemede ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklamalarının ardından, Belediyeye kayyum atanacağı belirtildi. Yetkililerden aldığı bilgiye göre, atanacak olan kayyumun dışarıdan olmayacağı bir kamu görevlisi olacağı ve görevlendirmenin daha önce çıkarılan KHK kapsamında en kısa sürede yapılacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından kısa sürede atanacağı belirtilen kayyum için istişareler yapıldığı ve bir Vali Yardımcısı ya da Kaymakamın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atanacağı belirtildi.

BELEDİYE’NİN ETRAFINDAKİ POLİS ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Kışanak ve Anlı’nın gözaltına alınmasından sonra Büyükşehir Belediyesinin çevresi polis bariyerleri ile kapatılırken, çok sayıda polis ekibinin Belediye önündeki nöbeti sürüyor. Belediye çalışanlarının ise, polisin kimlik kontrolü ile belediye binasına giriş çıkış yaptıkları belirtildi.

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