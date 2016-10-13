Diyabet ve sigara körlük riskini artırıyor

Kalp, damar ve sinir sistemi rahatsızlıklarından böbrek hastalıklarına, ağız ve diş sağlığından hipertansiyona kadar birçok soruna neden olan diyabet, gözlere de zararlı.

Diyabet’in göz damarlarında kalıcı hasarlara yol açabildiğini belirten Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Özgür Şanlı, bu gibi durumların önlem alınmadığı takdirde görme kaybı ile sonuçlanabileceğini; ayrıca sigara kullanımı, kolesterol yüksekliği ve aneminin de bu durumu tetikleyen diğer önemli risk faktörleri olduğu uyarısında bulundu.

Tüm dünyanın dikkatini körlük ve görme azlığı üzerine çekmek üzere her yıl Ekim ayının ikinci, perşembe günü düzenlenen Dünya Görme Günü nedeniyle açıklama yapan Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Özgür Şanlı, diyabete bağlı göz hastalıkları içinde en sık görülen ‘diyabetik retinopati’nin körlük yapan nedenlerin başında geldiğini söyledi.

Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Özgür Şanlı, şeker hastalığının, insülin yetersizliği ya da etkisizliği sonucu oluşan, yüksek kan şekeri düzeyi (hiperglisemi) nedeniyle gelişen, yaygın metabolik bir damarsal hastalık olduğunu belirterek, “Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki ana tipi vardır. Diyabet, sistemik bir hastalık olduğundan vücutta göz, böbrek, damar ve sinir sistemi gibi birçok organda zararlara yol açabilir. Diyabete bağlı göz hastalıkları içinde en sık görülen diyabetik retinopati, gözün arkasındaki ışığı algılayan retina tabakasında yaptığı hasar sonucu oluşan tabloya denir ve insanlarda körlük yapan nedenlerin başında gelir” dedi.

‘Diyabetik retinopati’nin şeker hastalığına bağlı gözdeki sinir tabakası beslenmesinin bozulması nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu anlatan Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Özgür Şanlı şunları söyledi: