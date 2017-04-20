İnsülin pompaları, enjeksiyon malzemeleri, ilaç kullanım kılavuzları, medikal ürünler, Sümerbank kumaşlarıyla da birleşerek sanat eserine dönüştü.

Diyabetlilerin her gün şeker oranlarını düzenlemek amacıyla kullandığı medikal ürünlerinden yola çıkarak “Günde 3 Doz” başlıklı sergiyi hazırlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Himam Er, hastalığı sanatla barıştırdı. Sergi, İzmir Sanat’ta 2 Mayıs’a dek gezilebilecek. Şeker hastalarının her gün belirli aralıklarla insülin yapması ya da ilaç kullanması gerektiğini anımsatan Yrd. Doç. Dr. Er, bu hastalıkla bir barışma süreci yarattığını kaydetti. Giysi ve tekstil yüzeylere insülin kullanım kılavuzlarını yerleştiren, kasnak yüzeylere tanımlamalar yapan, insülin pompalarından elbiseler oluşturan Yrd. Doç. Dr. Er, “Diyabetli kişiler, şeker seviyelerini belirlemek amacıyla ölçüm yapmalı.

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