Dışişleri’nden Yunanistan ‘a ‘Kardak’ yanıtı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Kardak kayalıklarıyla ilgili açıklamasına ilişkin “Politikamızda bir değişiklik yoktur. Komşumuz Yunanistan’ın bu bilinen pozisyonumuzu sanki ilk defa öğreniyormuş gibi yaptığı açıklamanın sebebi anlaşılamamıştır” dedi.

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Kardak kayalıkları konulu açıklamasına dair kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Yunanistan’ın, Türkiye’nin pozisyonunu ilk defa öğreniyormuş gibi açıklama yaptığını ve bunun sebebinin anlaşılamadığını belirten Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kardak kayalıkları üzerinde ülkemizin egemenliğine ilişkin tutumuz 1996 yılından bu yana uluslararası kamuoyunun malumudur. Bu politikamızda bir değişiklik yoktur. Sayın Bakanımız da yazılı bir soru önergesine verdiği yanıtta bu hususu yinelemiştir. Komşumuz Yunanistan’ın bu bilinen pozisyonumuzu sanki ilk defa öğreniyormuş gibi yaptığı açıklamanın sebebi anlaşılamamıştır”

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