Dışişleri Bakanlığı 6 yılda kiralamaya 6 milyon lira harcadı

ANKARA -CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı, 2010-2016 yılları arasında Bakanlığınca taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamaların toplam tutarının 6 milyon 46 bin 195,06 TL olduğunu açıkladı.

Ankara’nın Balgat semtindeki ek hizmet binasının 1 Aralık 1997 tarihinden itibaren, İstanbul Temsilciliğinin 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren, Gaziantep Temsilciliğinin 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren kiralanmaya başlandığını ifade eden Dışişleri Bakanı, şöyle dedi:

“Ankara’nın Balgat semtindeki ek hizmet binası 3 katlı olup 3.585m2 alana sahiptir. Anılan binanın 2010 yılı kira bedeli toplamı 501.873,07 TL, 2011 yılı kira bedeli toplamı 542.132,43 TL, 2012 yılı kira bedeli toplamı 611.128,86 TL, 2013 yılı kira bedeli toplamı 634.218,3 5 TL, 2014 yılı kira bedeli toplamı 671.673,79 TL, 2015 yılı kira bedeli toplamı 725.952,45 TL’dir. 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla kira bedeli toplamı 380.368,38 TL’dir.

İstanbul Temsilciliği bir binanın 3. katında bulunmakta olup, 2.047m2 kullanım alanına sahiptir. Anılan binanın 2015 yılı kira bedeli toplamı 856.084,35 TL’dir. 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla kira bedeli toplamı 897.763,38 TL’dir.

Gaziantep Temsilciliği ise 4 bloktan oluşmakta olup 1.180m2 alana sahiptir. Anılan binanın 2015 yılı kira bedeli toplamı 50.000,00 TL, 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla kira bedeli toplamı 150.000,00 TL’dir.”

-“RESMİ ÖDENEKTEN KARŞILANMAKTADIR”-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, taşınmaz kiralamaları için ödemelerin 3’er aylık dönemler halinde peşin olarak yapıldığını belirterek, “Kiralama maliyeti Maliye Bakanlığının tahsis ettiği resmi ödenekten karşılanmaktadır. Binaların kiralanması sürecinde Başbakanlıktan ve Maliye Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır” dedi.

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