“Dişi Herkül”den Türkiye rekoru

Kahramankazan Belediyespor’un milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.

“Dişi Herkül” lakaplı Boynueğri, 90 kilo koparmada, 102 kilo silkmede olmak üzere toplamda 192 kilo ile Türkiye rekoru kırarak, şampiyon oldu.

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı’nın 19 yaşındaki milli sporcusu Tuğçe Boynueğri, geçtiğimiz günlerde Adana’da düzenlenen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. 90 kiloda yarışan Boynueğri, silkmede 102, koparmada ise 90 kiloluk kaldırışlar yaparak, toplamda 192 kiloluk ağırlığı kaldırdı. Boynu eğri toplamda yaptığı 192 kiloluk kaldırışla Türkiye rekorunu kırarak, şampiyonluğu elde etti. Kahramankazan Belediyespor’u, Halter Milli Takımı’nda da temsil eden Boynueğri, Olimpiyat Aday Kadrosu’na çağırılmayı başardı. Boynueğri’nin şimdiki hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile Olimpiyatlarda yeni başarılara imza atmak.

Çok önemli bir başarı



Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerine bu sevinci yaşatan Boynueğri’yi tebrik ettiğini belirterek, “52 bin nüfuslu bir ilçeden böyle bir başarının çıkması çok önemli. Kahramankazan Belediyespor olarak bin 500 lisanslı sporcumuz var. 7’den 70’ye sporcu bir ilçeyiz ve sporun her alanında varız” dedi.