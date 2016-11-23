Diş telinin yaşı yok!

Günümüzde her yaştan bireyin tel tedavisi görerek düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşabileceğini belirten Hospitadent Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Hatice Kübra Kavaz, çevre kemik doku ve diş etleri sağlıklı olduğu sürece ileri yaşlarda da tel tedavisinin(ortodontik tedavi) mümkün olduğunu belirtti.

Dişleri çapraşık veya seyrek olan, diş eksikliği, diş fazlalığı veya gömülü dişleri bulunan, gülümseme esnasında dişleri çok az veya çok fazla görünen, üst çene ve/veya alt çenesi normalden ileri veya geride olan bireylerin ortodontik tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyen Dr Kavaz, yetişkin hastaların da tel teli tedavisi görebileceğine dair bilgiler verdi.

İşte o bilgiler:

Yetişkin Bireylere de Diş Teli Tedavisi Yapılabilir mi?

Tabii ki yetişkin bireylere de diş teli tedavisi yapılabilir. Diş teli tedavisi sadece çocuklar için değildir, dişler ve dişleri çevreleyen periodonsiumadı verilen çevre kemik doku ve diş etleri sağlıklı olduğu sürece ileri yaşlarda da tel tedavisi(ortodontik tedavi) görülebilir.

Yetişkin Bireylere en çok uygulanan diş tedavileri nelerdir?

Yetişkinlerde daha ziyade estetik beklentilere cevap verebilecek kısa süreli ortodontik tedaviler uygulanır. Bunun yanı sıra hem fonksiyonel (çiğneme ve konuşma) hem de estetik beklentilere cevap veren ve yaklaşık 1,5-2 yıl süren uzun klasik ortodontik tedaviler de sıklıkla uygulanmaktadır. Çocuk yaşta düzeltilmemiş olan iskeletsel (çene) problemler için anomali çok şiddetli değilse ileri yaşlarda ortodontik kamuflaj tedavisi de uygulanabilmektedir.

Çocuk, Genç ve Yetişkinlerde Uygulanan Tel Tedavisi Birbirlerinden Farklı Mıdır?

Dişler çene kemiği içerisinde çevre kemik dokuları normal ölçülerde rezorbe ederek (eriterek) hareket ederler bu resorpsiyon (erime) normal ölçülerde olduğu için dişlerde hafifçe sallanma gözlenir ancak dişler çene kemiği içerisinden çıkmazlar. Ortodontik tedavinin bu temel felsefesi her 3 grup için de ortaktır. Fark genellikle tedavinin şekli, süresi ve başarısındadır.

Çocuklarda dişlerin çevresindeki kemik dokular henüz erişkin formunu almadıkları için dişlerin ve çene kemiğindeki problemlerin düzelmesi daha hızlıdır ve buna bağlı olarak ortodontik tedavi süresi genç bireylere oranla daha kısadır.

Yetişkin bireyleri genç ve çocuk bireylerle kıyaslamak yerine kendi içerisinde kıyaslamak daha doğrudur. Yetişkin bireylerde dişlerin çevresindeki periodontal dokular (kemik, diş eti) ne kadar sağlıklı ise ortodontik tedavi o denli başarılıdır ve süresi de kısadır. Yanı sıra iskeletsel (çene) problemler çocuk yaşlarda yalnızca ortodontik tedavi ile düzelebilirken genç ve yetişkin yaşlarda yalnızca ortodontik tedavi ile düzelmezler. Basit problemler ortodontik kamuflaj tedavisine cevap verirken ileri problemler ortodontik tedaviyle kombine ortognatik cerrahi uygulamalar olmaksızın tedavi edilemezler.

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