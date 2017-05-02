Diş sektörü 1 milyar dolarlık hedefe koşuyor

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş adamları Derneği (DİŞSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çakır, “500 milyon dolar seviyesine ulaştığımız ağız ve diş ekipmanları sektörünün 2023 yılında 1 milyar dolar seviyelerine geleceğini öngörüyoruz” dedi.

Diş sağlığı alanında en son teknoloji ürünler ve hizmetlerin sergilendiği, dünya diş sektörü piyasasında Türk firmalarının öne çıkarılması hedefiyle organize edilen ve Türkiye’nin tek, bölgenin en büyük 3 fuarından biri olan “14. IDEX İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı” CNR EXPO Yeşilköy’de 27-30 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

CNR HOLDİNG kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş. iş birliğinde düzenlenen fuar, Türkiye ve dünyadan çoğunluğu diş hekimi ve diş teknisyeni olmak üzere 15 binin üzerindeki kişiyi Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden yaklaşık 400’e yakın dental marka ile buluşturdu.

-“2025 YILINDA AKTİF DİŞ HEKİMİ SAYISI 70 BİN OLACAK”-

Fuar ile sektöre yönelik görüşlerini dile getiren DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, “Türkiye’de diş tedavisinde hızlı bir ilerleme içerisindeyiz. Bu hızlı büyümeye rağmen gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin henüz istenen seviyeye gelemediğini görüyoruz ancak hızlı büyüme ile gelişmiş ülke standartlarına orta vadede yetişeceğimiz düşünüyoruz” dedi.

Özellikle yeni açılan üniversiteler ve diş hekimliği fakülteleriyle birlikte yılda ortalama 5 bin diş hekiminin mezun olup çalışmaya başladığını belirten Çakır, “Bu anlamlı bir yükselişe işaret ediyor.

Bugün AB ortalamasının çok altında olan diş hekimi sayımız 30 bin dolaylarında seyrediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında aktif diş hekimi sayımız 70 bin seviyelerine gelecek” dedi.

Bu büyümeye paralel olarak yeni açılan klinikler ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile birlikte sektörün hızlı bir büyümenin içinde olduğunu ifade eden Çakır, “Bugün 500 milyon dolar seviyeye erişmiş olan sektörel hacmin 2023 yılında 1 milyar dolar seviyelerine geleceğini öngörüyoruz. Öncelikli hedefimiz, IDEX İstanbul sayesinde Türk dental sektörünün, aynı coğrafyada bulunduğumuz ülkelerdeki ticaret hacmini daha da artırmaktır” dedi.

-YENİ NESİL YÖNTEMLER-

Öte yandan fuarda, Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlayacak olan iğnesiz anestezi ile yine Türkiye’de yeni uygulanacak ağrısız diş taşı temizleme cihazları, diş çürüklerini çok öncesinden teşhis eden ürünlerden 3D görüntüleme tekniklerine ve yeni nesil implant tedavi yöntemlerine kadar birçok ilgi çekici konu yer aldı. Fuarda sergilenen, diş hekimlerine ilk kez tanıtımı yapılan horlamayı engelleyen lazer cihazı da büyük ilgi gördü.

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