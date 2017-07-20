DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ALMANYA TEPKİSİ: DİPLOMATİK NEZAKETSİZLİK



Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü’nün açıklamalarını, “diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek” sözleriyle eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarıyla yapılan görüşmede, 18 Temmuz’da tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili “konunun yargıya intikal ettiği, bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiği, Steudtner’in gözaltına alındığı ilk günden itibaren uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak konsolosluk himayesinin sağlanmasında herhangi bir eksiklik yaşanmadığı”nın izah edildiğini bildirdi.

Dışişleri’nden yapılan açıklamada, aynı konuda Türkiye’nin Berlin Büyükelçisine de AFC Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine izahatta bulunulduğunu belirtti.

Bakanlık, görüşmelerin ardından AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü’nün açıklamalarını, “diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek” şeklinde eleştirdi ve “Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür” ifadelerini kullandı.

“BU AÇIKLAMALARIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”



Dışişleri Bakanlığı, AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamalarına yönelik, “kabul edilmesi mümkün değildir” dedi ve şunları kaydetti:

“Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında, Anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır.Söz konusu açıklamalardaki ifadeler, ülkemizi hedef alan farklı terör örgütü mensuplarına kucak açarak, teröristlerin adalet önüne çıkarılmasını engelleyenlerin hukuka yaklaşımlarındaki çifte standardı bir kez daha ortaya koymuştur.”



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