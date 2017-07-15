Sivas’ın Doğanşar İlçesi Kozağaç Köyü mevkisinde bulunan Dipsiz Göl Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Yayla evleri, çeşmeleri, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle yeni keşfedilmeye başlayan Dipsiz Göl Şelalesi doğa severlerin ve piknikçilerin uğrak yeri olmaya başladı. Sivas’a 82 kilometre uzaklıktaki Dipsiz Göl ve yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen şelalesi soğuk suyuyla yaz günlerinde serinlemek isteyenlere imkan sağlıyor.

Doğanşar- Hafik ilçe yolu üzerinde olan Dipsiz Göl Şelalesi’ni bu güzergahı kullananlar ziyaret ederek dinlenme fırsatı buluyor. Ziyaretçiler, şelaleyi görebilmek için yaklaşık 200 metre uzunluğundaki merdivenleri inerek zemine ulaşılıyor. Ziyarete gelenler Dipsiz Göl Şelalesi’nin eşsiz bir görüntüsü olduğunu belirterek, mutlaka görülmesi gerektiğini ifade ediyor.