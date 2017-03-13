İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik krizin bir an önce aşılmasını beklediklerini duyurdu.

Zeytinoğlu, Hollanda’nın Türkiye’nin bakanlarına yönelik tutumunu değerlendiren açıklamasında, Hollanda hükümetinin tutumunu eleştirdi. Zeytinoğlu, diplomatik krizin bir an önce aşılması yönündeki beklentisini dile getirirken sorunun ikili ilişkilere zarar vermemesini diledi ve ekledi:

“Hollanda makamlarının Dışişleri Bakanımıza toplantı yapma izni vermemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın ülkeye girişini engellemesi, ikili ilişkilerimizde kara bir leke oluşturmuştur. Bu meselenin diplomatik yollarla halli mümkünken, bu şekilde bir gerginliğe yol açması Hollanda hükümetinin süreci son derece yetersiz bir şekilde yönettiğini de göstermiştir. Hollanda’da 15 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek olan seçimlerin Hollanda hükümetinin tutumunun da etkili olduğu ve Başbakanın aşırı sağcı Geert Wilders’e karşı güç kazanmak için bu şekilde popülist bir yaklaşım benimsediği anlaşılmaktadır. Bu talihsiz gelişmeler karşısında hamasi tepkiler göstermek yerine, diplomatik ve hukuki yollarla hareket etmek uygun olacaktır.”

İKV Başkanı Zeytinoğlu, Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de önemine dikkat çekti ve ilişkilerin kısa zamanda düzeltilmesini umduğunu belirtti. Zeytinoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de şöyle anlattı:

“İki ülke arasındaki ilişkiler ilk elçinin Osmanlıya gönderildiği 1612 yılına kadar geriye gitmektedir. İki ülke de NATO ve Avrupa Konseyi üyesidir. Hollanda’da yaklaşık 400 bin Türk kökenli nüfus bulunmaktadır. 2016 yılında Türkiye Hollanda’dan 3 milyar dolar tutarında ithalat yapmış, ihracatını ise 3.6 milyar dolara yükseltmiştir. Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye içinde Hollandalı firmaların payı yüzde 15.8 ile ilk sırada gelmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren 2 bin 500 civarında Hollanda firması bulunuyor, Hollanda’da ise 23 bin civarında Türkiye kökenli girişimci faaliyet gösteriyor. Siyasi ve ekonomik bakımdan önemli birer müttefik olan Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin en yakın zamanda düzeltilmesi iki tarafın da yararına olacaktır.”

DHA-Ekonomi – Türkiye-İstanbul / Merkez – EKONOMİ SERVİSİ

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