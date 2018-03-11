Doktorluktan eczacılığa, subaylıktan polisliğe, mühendislikten öğretmenliğe, hakimlikten savcılığa, avukatlıktan noterliğe, çiftçilikten berberliğe, kasaplıktan lokantacılığa, kuyumculuktan marangozluğa, kaportacılıktan su tesisatçılığına, aşçılıktan şoförlüğe yüzlerce işi yapmak için sizden mutlaka bir diploma, sertifika, ruhsat istenir.

Umumi tuvalet açıp işletmek için bile belediyeden yazılı izin almanız gerekir. Türkiye’de diplomasız yapılacak tek iş vardır, o da televizyon sunuculuğudur.

Her gün milyonlarca kişiye hitap eden televizyonlarda sunucu olmak için ilkokul diploması bile aranmaz, şu ya da bu nedenle biraz ününüz varsa elinizi kolunuzu sallayarak stüdyoya girer, istediğiniz şeyi söylersiniz.

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İki çarpıcı olay yaşandı geçen hafta:

Arabesk şarkıcılıktan bir anda televizyon sunuculuğuna atlayan bir hanım, programında ağırladığı manken konuğuna, çocuk sahibi olmak için sperm bankasına gerek olmadığını belirtti, “Kız… Ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Baktın adamın genleri güzel, maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var” dedi.

Eski bir sinema yıldızı hanım da yine sunduğu programda, “Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın” diye konuştu.

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Hiçbir diploma, ehliyet, sertifika, ruhsat filan aramadan salt bir şekilde ünlü olmuş diye bazı kişilere televizyonda çalışma imkanı verirseniz olacağı budur işte.

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Bu ülkede 70’den fazla iletişim fakültesi var ve bu fakültelerden her yıl 10 bine yakın pırıl pırıl genç mezun oluyor.

Ne var ki onlar televizyonlarda iş bulamazlar, ekmeklerini başka sektörlerde çalışarak kazanmak zorunda kalırlar.

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Son sözüm şu:

Eğitimsiz ve ehliyetsiz kişilerin televizyonda program yapma hakkı olmamalıdır. Biraz ciddiyet lütfen!