2002 yılından bu yana Türkiye’nin yönetiminde bulunan, girdiği her seçimden galip çıkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu başarısının en önemli sebepleri nelerdir?

a- Siyasi başarısı mıdır?

b- Ekonomideki başarısı mıdır?

c- Hak, Hukuk ve Adalet uygulaması mıdır?

d- Demokrasiye olan inancı mıdır?

e- Vatandaşı huzur ve rahata kavuşturması mıdır?

f- Hiçbiri mi?

Sizler ne yanıt verirsiniz bilemem elbette ama ben yanıt vereyim: “f” şıkkı.

Erdoğan’ı 16,5 yıldır zirvede tutan “Dini Lider” vasfıdır.

Her seçimde Erdoğan’ı zirveye taşıyan sağcı seçmen AKP iktidarında;

Geçim sıkıntısı yaşamalarını,

İşsiz olmalarını,

Çocuklarının iyi eğitim almamalarını,

Tarımın, hayvancılığın bitmesini,

Dolar ve Euro’nun her gün tarihi rekor kırmasını,

Asgari ücretin düşük olmasını,

Avrupa Birliğine tam üye olmamayı,

Suriyeli 3,6 milyon sığınmacıyı,

Enflasyonun rekor kırmasını,

Zikzak yapan dış politikayı asla U M U R S A M I Y O R…

Çünkü AKP seçmeni, cami, tarikat ve cemaat mensupları Erdoğan’ı “Dini Lider” olarak görüyor ve inanıyor.

Bu konuda yaşadığım ilginç bir diyaloğu sizlerle paylaşayım.

17 Aralık 2013’de yolsuzluk operasyonunda Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın evindeki ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar yakalandı.

3 gün sonra Cuma namazı bitiminde cami yaptırma derneğinin üyesi apartman komşum Hacı amca her hafta olduğu gibi elindeki ayakkabı kutusuna camiye yardım topladı.

Birlikte yürürken, banka Genel Müdürü de rüşveti ayakkabı kutularına doldurup evinde saklamış dedim.

Bana, “Yapma Orhan Bey ne rüşveti, cami yaptırma derneği bağış parasıymış” dedi.

Hacı amca sen de ayakkabı kutusuna topladığın bu parayı evde mi saklayacaksın diye sordum.

“Orhan Bey kardeşim bankaya yatıracağım, inanmazsan sana da tüm eski dekontları da gösteririm” diye yanıt verdi.

Hacı amca o zaman Banka Genel Müdürü neden bankaya yatırmadı ki diye sordum.

Yüzüme baka kaldı ve “neden ki?” diyebildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde 3 günde bu propagandayı cami cemaatine duyuracak tek kişi Erdoğan’dır.

15 Temmuz gecesi Türkiye’deki tüm camilerde “Sela” okutan, saatler içinde halkı meydanlara çıkartan Erdoğan’dır.

Cami avlularında siyasi demeç veren Erdoğan’dır.

Siyaset meydanlarında elinde Kürtçe Kur’an ile çıkan ve Kur’an dağıttıran Erdoğan’dır.

Çocukları zorla imam hatip liselerine yönlendiren Erdoğan’dır.

Fethullah Gülen cemaatine askeri, polisi, yargıyı ve bürokrasiyi teslim eden Erdoğan’dır.

“Hata yaptım milletim ve Rabbim beni affetsin” diyen Erdoğan’dır.

Ülkedeki cemaat ve tarikatların mensuplarını kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştiren Erdoğan’dır.

Laik cumhuriyet karşıtı eylemleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından 2008’de mahkûm edilen AKP’nin Genel Başkanı Erdoğan’dır.

Cenaze namazlarında tabut başında siyasi ve dini açıklamalar yapan Erdoğan’dır.

Cenaze evlerinde Kur’an okuyan Erdoğan’dır.

Anlamı, “İslam’ın hükümlerine uyma, insanlara bildirme ve duyurma” olan Kur’an tilaveti ile tören açılışları yapan Erdoğan’dır.

Camilerde namaz kılarken görüntülerini paylaşan Erdoğan’dır.

​​​​​​​“Benim için dindarlık her şeydir, ondan taviz vermem. Dinimin bana emrettiği her şey benim için bir önceliklidir” diyen Erdoğan’dır.

“Bu ülkede kimi zaman Kuran’ın okunması, öğretilmesi, ezanın aslıyla okunması dahi yasaklanmıştır. Başörtüsü yasaklanmış, kimi camiler ahır olarak kullanılmış. Namaz kılanlar horlanmış ve bazı imkânlardan da mahrum bırakılmıştır. Dinin yaşanmasını bırakın, dinin konuşulmasına, dine ve dindarlara yönelik saldırılara karşı cevap verilmesine dahi imkân verilmemiştir” diyen Erdoğan’dır.

“Cumhurbaşkanı olarak, bu ülkede dine ait tüm meselelerin, tüm konuların artık özgürce ve özgüvenle ele alınabilmesi için ilgili tüm kesimleri cesaretlendirmekle mükellef (yükümlü) olduğum inancı içindeyim” diyen Erdoğan’dır.

“İslam’ın güncellenmesi gerekir” diyen Erdoğan’dır.

6 (Altı) lirayı aşan Amerikan doları için, “Onların dolarları varsa bizim de halkımız, Hakk’ımız, Allah’ımız var” diyen Erdoğan’dır.

“Dini lider” mirasını merhum Necmettin Erbakan’dan alan Erdoğan’dır.

Başka hangi ülkede “dini lider” var diye sorarsanız yanıt vereyim:

İran İslam Cumhuriyeti