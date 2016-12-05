Ana Sayfa Spor Dinamo Kiev-Beşiktaş maçını İskoç Craig Thomson yönetecek

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçını İskoç Craig Thomson yönetecek

-
Editör
-
1
PAYLAŞ

Beşiktaş’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda yarın deplasmanda Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımı ile yapacağı maçı İskoç hakem Craig Thomson yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Kiev Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Thomson’un yardımcılıklarını Alan Mulvanny ve David McGeachie yapacak. Douglas Potter’ın dördüncü hakem olarak görevlendirildiği maçın ilave yardımcı hakemliklerini ise Kevin Clancy ve Andrew Dallas üstlenecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI