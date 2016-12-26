Dilenen çocuklara Kayseri’de af yok

KAYSERİ Polisi son bir aylık dönemde cadde ve sokaklarda dilenen, mendil satan ve kağıt toplayan 43 çocuğa Kabahatlar Kanuna göre 105’er TL, para cezası kesti. 6 çocuğun ailesiyle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ,Çocuk Şubesi tarafından yapılan etkin çalışmalara göre kent merkezinde son bir aylık dönemde ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik uygulama yapıldığını söyledi. Emniyet Müdürü Kulular ‘’Denetimler sonucu 6 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün” ihlali fiilinden işlem yapılarak, Cumhariyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 15-18 yaş aralığındaki 43 çocuğa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden kişi başı 105 TL olmak üzere cezai işlem uygulandı’’ dedi.

Öte yandan, Çocuk Şubesi tarafından kent merkezindeki 91 internet salonunun denetimi yapılırken, “Güvenli Okul-Güvenli Eğitim Projesi” kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetimler sürdürülüyor.

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