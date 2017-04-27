Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye’deki PKK-PYD hedeflerini bombalayacağından ABD’nin de, Rusya’nın da haberlerinin olduğu, kendilerine operasyondan iki saat önce bilgi verildiği anlaşıldı.

Buna karşın iki devletin temsilcilerinin, “Bize haber verilmedi. Olanlardan endişe duyuyoruz” şeklinde konuşmaları son derece ilginç.

Bir yandan, Türkiye’ye, “İstediğin yeri vur” diyorlar, diğer yandan, “Haber verilmedi” yalanına sığınıyorlar.

Türk uçaklarının bölgede söz sahibi olan ülkelerle mutabakat sağlamadan Suriye ve Irak’ın hava sahalarına girip bombalama yapması düşünülemez. Habersiz uçuşlar ABD ve Rusya’nın kontrol sistemleri tarafından anında algılanır ve gereği yapılırdı.

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Acaba, ABD ve Rusya, neden başlangıçta operasyona izin verdi de, sonra “görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyor.

Bunun arkasında sinsi bir plan var gibi geliyor bana.

İki süper devlet, Irak ve Suriye’de hava saldırılarıyla istediği sonucu alamıyor. DEAŞ darbe yiyor ama bir türlü bitmiyor.

Güçlü bir kara gücünün iki ülke topraklarında ilerlemesi ve DEAŞ’ı temizlemesi mümkün. Ancak ABD de, Rusya da kara güçlerini böyle riskli bir coğrafyaya itmek istemiyor, binlerce kayıp vermekten korkuyor.

İşte bu noktada Türkiye’ye ihtiyaçları olduğu aşikar.

Önümüzdeki günlerde Türk askerinin Irak ve Suriye’de ABD ve Rusya’nın planladığı şekilde ilerlemesi mi hesaplanıyor?

“Aman dikkat!” diyorum.

İki süper devlet, kendi çıkarları için, çok tehlikeli ve kanlı bir kara savaşına bizi sürüklemek istiyor.

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