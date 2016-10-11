DİKKAT: 6 ayda 8 suikast

Yerleşim Bölgelerinde istediği başkaldırıyı gerçekleştiremeyen ve bombalı araç ve canlı bombalarla son çırpınışlarını yapan PKK terör örgütü son aylarda AK Partili siyasetçilere suikastlar yapmaya başladı.

AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, 10 Ekim günü uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.

Bu suikast ile Mayıs ayından bu yana PKK tarafından suikasta kurban giden Ak Partili siyasetçi sayısı 6 ayda 8’e ulaştı.

1. 16 Mayıs 2016 tarihinde AK Parti Şırnak Yerel Yönetimler Başkanı Ali Kılınç akşam saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti

2. 19 Mayıs 2016 günü Diyarbakır’da Kayapınar İlçe Başkanlığı Basın Bürosu sorumlusu olan 38 yaşındaki Umut Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

3. 13 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Beytüşşebap AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman’ın cesedi bulundu.

4. Adıyaman Jirki aşiretinin önde gelen isimlerinden Tahir Adıyaman’ın yeğeniydi.

5. 1 Eylül 2016 tarihinde Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde PKK’lı teröristler yol kesip kaçırdıkları Menderes Özer’i öldürdü. AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, Menderes Özer’in partilerine üye olduğunu söyledi.

6. 14 Eylül 2016 tarihinde Hakkâri’de 1 Kasım seçimlerinde AK Parti 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, Şemdinli’de silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7. 9 Ekim 2016 tarihinde Van’da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, evinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

8. Ve hemen ertesi günü yani 10 Ekim’de AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Bu suikastların hedefinde AK Partililerin olmasının bazı önemli nedenleri var.

Birincisi AK Parti’nin Güneydoğu’da aldığı oyların azaltılmasını sağlamak ve PKK terör örgütünün siyasi yapılanmasına olanak sağlamak.

İkincisi AK Parti Hükümetine gözdağı vermek.

Üçüncüsü Türk Silahlı Kuvvetlerinin inlerine girmesi ile moralleri bozulan ve dağılmaya başlayan yandaşlarına, “güçlüyüz” mesajı vermek.

Güvenlik güçlerinin bu suikastları önlemek için bölgede daha yoğun tedbir almaları kuşku yok ki gerekiyor.

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