Habertürk artık kağıda basılmayacak, dijital ortamda yoluna devam edecek.

Bu kararın başlıca dört nedeni var.

Bir:

Yüz binlerce gazeteyi gece yarısı basıp henüz sabah olmadan yurdun dört bir yanına ulaştırmanın maliyeti çok yükselmişti.

İki:

Reklam pastasının ağırlığı televizyonlara kaymıştı.

Üç:

Basılı gazetecilik habercilik açısından dijital medya karşısında hantallaşmıştı. (Örneğin, bu sabah yaşanan önemli bir olayı gazetede ancak 24 saat sonra okuyabiliyoruz. Oysa dijital medya o olayı 5 dakika sonra okurlarıyla paylaşabiliyor.)

Dört:

Gençler haber almak ve yorum okumak için basılı gazeteyi değil dijital ortamı tercih ediyor. (Orta yaşlılar arasında da dijitale geçiş hızlandı. Kağıt gazetelerin hışırtısı sadece yaşlı okurlara cazip geliyor.)

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Tahminim şu:

10 yıla kalmadan bugün bayilerde gördüğümüz bir çok basılı gazete ya yayın hayatına son verecek ya da abone olarak okunacak dijital yayıncılığa geçecek.

Teknolojik gelişimin yarattığı kaçınılmaz bir değişim bu.

Nostaljik ağıtlar yakmak yerine değişime ayak uydurmaya çalışmak en doğru olanı galiba.

Zaten Avrupa ülkelerinde ve ABD’de de bir çok gazete matbaalarını kapatıyor, dijital yayıncılığa geçiyor.

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Basılı gazeteciliğin sona ermekte oluşunun en büyük yararı doğaya olacak.

Gazeteleri basacak kağıdı elde etmek için her gün neredeyse bir orman yok ediliyor.

Dijital yayıncılık sayesinde onlar kurtulacak.