24 Haziran seçimlerinde CHP’nin iktidar olması ve Sayın Muharrem İNCE’nin Cumhurbaşkanı seçilmesi için saha çalışmalarını ara vermeksizin aktif bir şekilde yürüten CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti.

BAĞCILARDA SEÇİM STANDLARINDAKİ ÇALIŞMALARA KATILDI

CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı’nın Bağcılar ilçesinde açmış olduğu seçim standlarını ziyaret eden Didem ENGİN, standlardaki seçim çalışmalarına katıldı ve parti emekçilerine çalışmaları için teşekkür etti.

GÜNGÖREN’DE ESNAF ÇALIŞMASI YAPTI

CHP Güngören İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği esnaf çalışmasına katılan Didem ENGİN, CHP iktidarında Esnaf Bakanlığı kurulacağını ve sıfır faizli kredi imkânları gibi projelerini esnaflara anlatarak, CHP’nin iktidarı ve Sayın Muharrem İNCE’nin Cumhurbaşkanlığı için seçimlerde esnaflardan desteklerini destek istedi.