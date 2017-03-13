GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca yürütülen ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ‘Organik Tarım Kümelemenme Projesi’ kapsamında organik tavuk yetiştirme projesi hayata geçti.

Projenin koordinatörlüğünü yapan Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Muzaffer Denli, organik etlik tavuk yetiştiriciliği bölgede ilk kez uygulandığını ifade ederek, bu faaliyetin bölge için bir örnek model olma özelliği taşıdığını söyledi. Organik tavuk yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Doç. Dr.Denli, şunları söyledi:

“Projemiz GAP Kırsal Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca yürütülen ‘Organik Tarım Kümelemenme Projesi ‘kapsamında, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nca desteklenen pilot bir uygulamadır. Proje kapsamında bölgemizde organik tavuk yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istiyoruz. Proje kapsamında üretimimiz söz konusu olacak. Özellikle bölgemizde bir alternatif hayvancılık faaliyeti olarak, bu işe gönül verenler, yapmak isteyenlere özel uygulamalı bir eğitim vermeyi düşünüyoruz.

Bu işi yapacak olanların sürdürülebilir bir şekilde, önce bu işin bilimsel olarak nasıl yapıldığını öğrenmesi ve daha sonra kendi kuracakları işletmelerde sürdürebilir bir üretim faaliyetini yapmalarıdır.

Organik tavukçulukta, aynen köylerdeki gibi hayvanların doğal davranışlarını sergileyebilecekleri bir yetiştirme ortamı sunuyoruz. Burada önemli olan durum, havyanların çok güvenli yem tüketmelerini sağlamaktır. Çünkü, yemlerinde kullanacağımız tüm yem ham maddeleri hepsi tam kontrollerden geçmiş, özellikle antibiyotik kullanılmadığı, kalıntının olmadığı, güvenilir yemlerle beslenmesi, üretim alanınında ön plana çıkıyor. Diğer önemli bir özellik hem köy tavukçuluğunda hem de endüstriyel tavukçuluktan yetiştirme sistemi çok farklıdır. Burada hayvanlar gezebilecekleri kadar dışarı çıkabiliyorlar. Kümesteki iç alanlar daha çok geniş ve daha fazla alan ayrılmış durumda.

Bir diğer önemli özellik ise normalde endüstriyel tarımda tavuklar 45 günde kesime gönderilirken, burada ise süre 2 katına çıkıyor. Yani 90 gün sonra kesime gönderiliyor. Hem beslenme hem de kesim süresinin uzun olması buradaki tavukların, köy tavuğu etine benzer üretim oluyor. Bu da özellikte tüketicinin köy tavuğuna duyduğu ihtiyacı karşılayabilecek bir üretim modeli oluyor.”