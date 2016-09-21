Devrim Erden :“Assolistlerin yerini ‘az’ solistler almış”

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Devrim Erden’den iddialı sözler…

“VOKALİSTİM OLAMAYACAK İSİMLER SAHNELERDE”

4 yıllık aradan sonra yeni single çalışması “Büyü Artık”la müzik dünyasına farklı bir geri dönüş yapan Devrim Erden, elektronik soundları güçlü sesiyle sentezlediği çalışmasını yeni imajıyla da destekleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Uzun yıllar sahnelerde güçlü sesiyle “alaturka” eserleri başarıyla seslendiren Devrim Erden, “Kendi devrimim” dediği yeni çalışmasında “pop yapmasını” yorumlarken oldukça iddialı cümleler sarfediyor. Devrim Erden, elektronik müzik soundlarını İlker Tekyaygil’in bestesiyle buluşturduğu “Büyü Artık” şarkısında çağa ayak uydurmak yerine yeni bir tarz yaratmak istediğini söyledi.

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Devrim Erden, “Türkiye’de dünya soundlarıyla pop müzik yapılıyor ama bu şarkıları bir de güçlü seslerin yorumundan dinlenilmesi gerektiğini düşündüm. Sahneye çıkan birçok popçunun şarkılarının sözleri değil, müzikleri dinleniliyor. Çünkü assolistlerin güçlü seslerinin yerini bana göre ‘az solistlerin’ zayıf sesleri almış durumda. Geriye sadece hareketli müzik kalıyor” derken pop dünyasında yorumcuların azaldığını iddia etti.

Yıllarca sahnede orkestrarla şarkılar söylediğine işaret eden Erden, “Ben ve benim gibi sahneye çıkan bir çok güçlü sesin vokalistimiz bile olamayacak kişiler sahnelerde sadece müzikle iş yapıyor. Türkiye’de sesi olmayan çok star ve starcık var. Bunların yerine pop müziği güçlü yorumcuların sesiyle dinlemek herkesi mutlu eder. Zira şarkılar sadece müzikten değil sözlerden de oluşuyor. Güzel ses dinlemek herkesin hakkı” dedi.

Devrim Erden, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen “Büyü Artık” klibinde sesi kadar yeni imajını da konuşturuyor.

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