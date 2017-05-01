Televizyonlarda evlilik programı yapmak, kanun hükmünde kararnameyle son derece riskli hale getirildi. Bu programlardaki yayın ihlallerine, lisans iptaline kadar gidecek müeyyideler uygulanabilecek.

Hükümet, aba altından sopa göstereceğine, söz konusu programların neden ilgi gördüğüne biraz kafa yorsaydı keşke…

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Hafta içi her gün bazı büyük televizyon kanallarının gündüz kuşağında yayınlanan evlilik programlarının genel yapısı şöyle:

Evlenmek isteyen kişiler programa katılarak özelliklerini anlatıyor. Onları televizyon başında izleyip beğenenler de programa telefon ediyor.

Kararlaştırılan günde kadın ve erkek adaylar canlı yayın sırasında stüdyoda bir araya geliyor ve çeşitli sorularla birbirlerini daha yakından tanımaya çalışıyor.

Anlaşabilirlerse evlilik yolunda ilk adım atılmış oluyor.

Programda tanışıp evlenenlerin nikah görüntüleri zaman zaman ekrana yansıyor. Bu arada stüdyoda eğlenceler de düzenlenerek evlenenlerin mutlulukları paylaşılıyor.

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Programa evlilik amacıyla katılan kadın adaylar, taliplilerine, “Emekli misiniz… Ne kadar maaş alıyorsunuz… Eviniz var mı… Çocuklarınız sizinle mi oturuyor… Maaşınız ve diğer gelirlerinizle rahat geçinebilir miyiz” gibi sorular yöneltiyor genellikle.

Bu sorulardan ve daha sonraki konuşmalardan, evlenmek isteyen kadın adayların çoğunun sosyal güvenliklerinin olmadığı, düzenli bir gelirlerinin bulunmadığı, evliliğe, yaşamlarını idame ettirebilmek için bir kurtuluş gözüyle baktıkları anlaşılıyor.

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Evlenmek isteyen erkek adayların ise genellikle 60 yaşı bir hayli aştıkları ve aradıklarının eşten ziyade yaşlılık yıllarında kendilerine bakacak bir bakıcı, bir hemşire olduğu görülüyor.

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Özetlemek gerekirse; evlilik programlarının tutmasının başlıca nedeni, devletin sosyal olmamasıdır.

Tek başına yaşamak için yeterli güvencesi olmayan kadın ve erkekler, kurtuluşu televizyonda yayınlanan programlarda eş bulmakta arıyor.

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Benim Hükümete naçizane tavsiyem şudur:

Devleti sosyal yapınız…

Kadın ve erkekleri, ayakta kalabilmek için televizyonda eş aramaya mecbur bırakmayınız…

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