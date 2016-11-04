Devlet olmanın gereği budur!

Haklarında terör nedeniyle açılan soruşturmaya rağmen ifade vermeyi reddeden HDP eş başkanları ve milletvekillerine yönelik gerçekleştirilen gece yarısı operasyonu devlet olmanın gereğidir. “Neden yapıldı” demek yerine “Neden bu kadar geç yapıldı” diye sormak herhalde daha doğru olur.

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HDP milletvekillerinin çoğu PKK terör örgütüyle arasına mesafe koyamadı, bu örgütün Ankara’daki uzantısı gibi hareket etti, hemen her konuda tavır almak için kulaklarını Kandil’e çevirdi.

Demokrasi adına, partiye oy veren seçmene saygı adına uzun süre ses çıkarılmasa da tahammül sınırlarını zorladıkları, devletle, otoriteyle adeta alay ettikleri ortadaydı.

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Terörle işbirliği içine girdikleri ayan beyan ortada olan Güneydoğu’daki kimi belediyelere yönelik operasyon ne kadar doğruysa, bazı HDP milletvekillerinin gözaltına alınması da o kadar doğrudur.

Şimdi yapılacak olan, içeriden ve dışarıdan gelen tepkilere aldırmadan söz konusu kişilerin yargılanmasıdır.

Önemli olan yargılamaların adil yapılması, verilecek kararların hukuka uygun olduğundan kimsenin şüpheye düşmemesidir.

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HDP yaptığı vahim hatalar sonucu Güneydoğu’da halk desteğini büyük ölçüde yitirdi.

Belediye başkanlarının ve milletvekillerinin gözaltına alınmasına karşın halkın sokaklara dökülmemesi, büyük eylemlere girişmemesi bunun delilidir.

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Geldiğimiz noktayı Devletin iyi değerlendirmesi sağduyunun gereğidir.

Teröristlere ve onların işbirlikçilerine en küçük bir taviz bile verilmemeli, buna karşın halk şefkatle kucaklanmalıdır.

Terörün tümüyle sonlandırılmasının tek yolu budur.

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