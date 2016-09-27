Devlet Bahçeliden okul müdürüne tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter hesabı üzerinden terör ve Türkiye’nin birliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli paylaştığı tweet’lerde ikinci darbe girişimi iddialarına, şehit askerlere ve Türkçe’nin önemine de değindi. “Kalbi vatan ve millet için çarpan her insanımız eminim ve haklı olarak şu sorunun cevabını arıyordur: Şafak ne zaman sökecek? Nitekim üzüntüm büyüktür: Umutlar boşa çıkarken, uğursuz bir dönemin ağırlığı tüm acımasızlığıyla milli yüreklere düşmektedir. Huzur istiyoruz, hüsran geliyor; güvenlik istiyoruz, tehlikeler kol geziyor. Yarını görelim diyoruz, yangından başımızı alamıyoruz. Yeni bir darbe söylentisi mırıldanıyor, ama bu kızgınlıkla yapılmış bir mırıldanma değil. Türkiye’nin korku tünelinden çıkması gerekiyor.” diyen Bahçeli sözlerinde “Kara haberler geliyor, anaların gözyaşları şelale gibi akıyor. Değişen bir şey yok: Yavrular mahzun, gelinler mazlum, vatan mahvın eşiğinde. Mardin Derik, Şırnak ve Diyarbakır derken; 11 vatan evladı şehit oldu. Şehitlerimiz devlet ve millet bekası uğruna kara toprağın bağrına girdi. Terörü lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. ‘Son olsun’ diyeceğim, ama olmayacak…” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKÇE HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ, KARDEŞLİĞİMİZİN TERCÜMANIDIR”

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Türkçe’nin önemine de dikkat çeken Bahçeli “Bugün aynı zamanda Türk Dil Bayramını idrak ettik. Ne var ki, bayram kutlamak yerine hep yas tutuyoruz. Bayram bizi unuttu, biz bayramı. Dil bir millettir. Türkçe, Türk milletinin varlığı, yurdu, yuvası ve yarınıdır. Türkçe hepimizin ortak değeri, kardeşliğimizin tercümanıdır. Dilin ses güzelliğiyle dalgalanıp bir duyurma, anlatma ve inandırma gücüne ulaşması kolay değildir. Türkçe bunu asırlar içinde başarmıştır. Türkçemiz Türk milletinin aziz ve yaşayan bir servetidir. Bu servet israf edilir, yağmalanır, zayıflarsa adımız anılmaz, anılarımız yaşayamaz. Ağrı Diyadin Belediyesi’nde indirilen bölücü tabelayı tekrar astırıp “Kürtçe bizim dilimizdir” diyenler, aslında Türkçe’ye zulmedenlerdir. Türkçe yemin, Türklük namustur. Bundan habersiz olanlar milletimizin kültür ve tarih değerlerine ileri düzeyde zayiat vermişlerdir.” dedi.

“SÖZ KONUSU MÜDÜR, KENDİNİ AHIRDA HİSSEDEBİLİR, BENCE MAHSURU YOKTUR”

Devlet Bahçeli “Türkçe’nin yanına mahalli dillerin yerleştirilme çabalarına inatla devam edilmesi yanlıştır, günahtır, vebaldir, hatta millete kast etmektir. Ana dil eğitim taleplerinin sürekli olarak mevzi elde etmesi çözülme ve bölünme dinamiklerini hızlandıracak, hayatın her alanına yayacaktır. Türkçe ihmal edildiği için birbirimizden kopuyoruz, milli kimlik yok sayıldığı, milli ruh aşındığı için önüne gelen saldırıyor, tehdit ediyor.

İzmir Karşıyaka’da işgüzar ve densiz bir okul müdürü çıkmış Andımızı okuyan çocuklara, dingonun ahırı mı burası diyor? Soruya bakar mısınız? Söz konusu müdür kendisini ahırda hissedebilir, bence mahsur yoktur. Ancak çocuklarımız okuldadır, Andımızı Türkçe okumak istemektedir” diyerek sözlerine devam etti.

“TÜRKİYE’NİN BUGÜNKÜ SORUNLARINDAN KURTULMASI İÇİN TÜRKÇE PUSULA OLMALI”

Bahçeli son olarak sözlerinde “Unutmayalım, gördüğümüz rüya Türkçe’dir, ülkülerimiz Türkçe’dir, ülkemiz Türkiye’dir, hepimizin umut ve ufuk sancağı ise Türk milletidir. Dünyayı Türkçe kavrayacağız, hadiselerin kalbine Türkçe bakacağız, Türkçe’yi mukadderat bilip, ilelebet bir vefa ve sevda nişanesi göreceğiz. Türkiye’nin bugünkü sorunlarından kurtulması için Türkçe pusula olmalı, çağın satırları Türkçe okunmalıdır.

Buruk duygularla da olsa, büyük milletimizin Türk Dil Bayramını en içten hissiyatımla kutluyorum. Türkçe’nin gelişmesi, büyümesi ve yıldız gibi parlaması için emek veren, çaba gösteren kutlu ecdadımızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Türkçe’nin gelişmesi ve muhafazası amacıyla değerli çalışmalar yapan bilim ve siyaset adamlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

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