Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan referandumuna 2 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sürpriz eleştirilerde bulundu.

Bir televizyon kanalında katıldığı programda konuşan Bahçeli, “eğer eyalet sisteminden bahsediyorlarsa referanduma iki gün kala ülkücülerin oyları ne olur” diyor…

Bir aydan fazla bir zamandır, neden evet dediğini anlatamayan Devlet Bahçeli, bir dakikada neden hayır deneceğini anlatıveriyor.

Bu suçlamasını cumhurbaşkanının başdanışmanını hedef alarak yapıyor. “Bir danışman kalkıyor bir eyalet sisteminden bahsediyor… “ diyor. Devamını izlemişsinizdir, Programın videosu defalarca, her yerde karşıma çıktı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanının Başdanışmanını, “bir zamanlar Kayseri’de belediye başkanlığı yapmış biri” diye eleştiriyor. Bu eleştirisini Erdoğan’a iletip iletmediği yönündeki soruya ise, “Benim iletmeme gerek yok. Geçmişte Kayseri’de bir belediye başkanlığı yapmış, başka bir özelliği olmayan bir kişinin danışman olarak Türkiye’yi sabote edebilecek cümleler kullanmasını anlamakta ben zorlanıyorum ve kabul etmiyorum. Böyle danışman olmaz. Benim danışmanım olmuş olsa o saatte görevden alırdım” diye yanıtlıyor.

O danışmanı oraya seçen cumhurbaşkanı Erdoğan değil mi?

Bahçeli başdanışmanı eleştirmek yerine cumhurbaşkanına yönelik eleştiri yapması gerekmez mi? Çünkü danışmanına bu yetkiyi veren kişi cumhurbaşkanının ta kendisi.

Cumhurbaşkanından bağımsız hareket edip açıklama yapamaz ki?

Burada aklıma havaalanı ve bayrak olayı geliyor. Oturumda da cumhurbaşkanına laf söyleyememişti anlamıyormuş gibi yapıp “o bayrağı oraya kimler astı, kimler izin verdi” diye ortalığa sorular sordu Bahçeli.

Oysa ülkedeki en üst düzey yetkili kimse ona sorması gerekirdi. Bir türlü anlaşılamayan bir şekilde Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan’dan çekiniyor ona artık soru soramıyor, eleştiri yapamıyor.

Bahçeli’nin bu son açıklamasını ülkücüler de, hayır verecekler de “herhangi bir sebeple evet diyemiyorum ama siz hayır” deyin şeklinde algıladı.

Başdanışman Şükrü Karatepe’ye gelince, 1997 senesinde Atatürk’le ilgili söylediği bir laf ve takmadığı rozet yüzünden Star Ana haberde telefon bağlantısı yapmıştım.

Yakamda Atatürk rozetiyle sormuştum sorularımı. Bir baktım Hürriyet gazetesinin arşivinde de var; bana söylediklerinin aynısını oraya da söylemiş.

Söyledikleri Atatürk’ü, cumhuriyeti ve anayasamızı öven sözler.

Tabi telefon bağlantısında da sözlerinin çarpıtıldığını ifade etmişti. Buraya kadar normalde hangi ara cumhurbaşkanı başdanışmanı olduğunu kaçırmışım ve duyduğum zaman kafamdaki resim tamamlanmış oldu. Bu isim hakkında Sayın Bahçeli ile pek farklı düşünmüyorum.

Ama bütün suçu bir danışmana yüklemek yerine, Bahçeli ne zaman direkt cumhurbaşkanına soracak, merakla bekliyorum.

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