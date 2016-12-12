Devler Ligi’nde son 16 kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçlarının kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bayern Münih ile Arsenal son 4 yıl içinde 3. kez birbirlerine rakip olurken, Arda Turan’ın forma giydiği Barcelona, Paris Saint Germaın ile eşleşti.

Devler Ligi’nde eşleşmeler şöyle:

Man. City (ENG) – Monaco (FRA)

Real Madrid (ESP) – Napoli (ITA)

Benfica (POR) – Dortmund (GER)

Bayern Münih (GER) – Arsenal

Porto (POR) – Juventus (ITA)

Leverkusen (GER) – Atlético (ESP)

Paris Saint Germaın (FRA) – Barcelona (ESP)

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...