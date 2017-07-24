Peşinen söylemeliyim ki, yazacaklarımı içim acıyarak yazacağım…

Televizyon ekranında Deve Sidiğinin içilmesi hususunda, bir hadisten bahseden, üstelik bu hadiside sahih olarak sunan akademisyen ilahiyatçıyı izlediğimde, pes dedim ve artık bu konuda laf etmenin caiz olduğunu karar verdim.

Nerden nereye!…

Farabilerin, İbni Haldunların, Birunilerin, İbni Sinaların, İbni Rüşdlerin, Mevlana Celaleddin Rumi’lerin Hacı Bektaşı Velilerin; edebiyattan bilime, sosyolojiden felsefeye, tıptan matematiğe, İslam medeniyetinin tebliğcileri ve temsilcileri olduğu o şanlı dönemlerden, meczupların İslam adına ahkam kestiği bu bedbaht günlere…

Kadir Mısırlıoğludan İslam Tarihçisi, Fetullah Gülen’den Mehdi, Mustafa Armağandan Tarihçi, Cübbeli Ahmedden tefsirci, Adnan Oktar’dan tasavvuf ehli, IŞİD’dan İslam devleti, El Kaideden tebliğci, Cemalettin Kaplandan Halife, Hüseyin Üzmezden İslam fıkıhçısı, Müslüm Gündüzden cemaat şeyhi, vs…

Liste uzayıp gidiyor, vah ki vah!

Demem o ki;

Deve sidiğini bunlara ağzından, burnundan, kulağından çatlayana kadar içirmek farzdır…

Matematiğin ne faydası var?

Mebus efendi buyurmuş: “Cihadı bilmeyen çocuğa, matematik öğretmenin faydası yok”

Bu lafın neresinden tutsak elimizde kalır. Lafı ciddiye almayayım diye kendimi zorluyorum lakin, mebus efendinin TBMM eğitim komisyonu üyesi olması nedeniyle, bu ahmaklığa bir kaç söz söylemek kaçınılmaz oldu…

Ali Kuşçuyu, Biruniyi, Uluğ beyi, Matrakçı Nasuhu, Gelenbevi İsmail Efendiyi, Ömer Hayyamı, El Harzemi, Kerim Erimi, Cahit Arfı, kimdir diye bu mebus efendiye sorsak, büyük ihtimalle bunlar “Cihat’ı” bilmeyen sözde matematikçilerdir diyecektir(!)

Ey mebus efendi; bir kısmının ismini saydığım bu millettin bağrından çıkmış ünlü matematikçilerimiz, batı medeniyetinin inşasında örnek alınmış, kutup yıldızı kabul edilmiş iftiharlarımızdır. Cihadı öğrenmiş olup olmamalarıyla insanlık tarihine nam salmadılar, matematiği bildikleri için nam saldılar!

Ey mebus efendi; Cihadı öğretip, matematiği ise sadece kasadaki paraları sıfırlamak olarak algılatan müfredat, sonunda memleketi sıfırlar!

Ey mebus efendi; Cihad=Matematik formülünüzün gayesi aşikar, lafı eveleyip gevelemeyin!