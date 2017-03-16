Dev yayın balığı şaşkına çevirdi!

Salihli’de, Demirköprü Baraj Gölü’nde amatör balıkçı Kadir Özcan tarafından yakalanan yaklaşık 80 kilo ağırlığındaki yayın balığı ilgi odağı oldu.

2 metre 30 santim uzunluğundaki yayın balığı, Salihli’de bir balıkçıda satışa sunuldu. Dev yayın balığını alıp, satışa sunan işyeri sahibi İbrahim Hemitli, gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Hemitli, “Kadir Özcan tarafından yakalanan dev yayın balığını işyerimizde satışa sunduk. Yoldan geçen vatandaşlar durup fotoğraf çekiyor. Baraj gölünde bu tür balıklardan mevcut, ancak ağırlıkları nedeniyle yakalamak kolay olmuyor” dedi. Hemitli, balığın kilosunu 25 liradan satttığını söyledi.

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