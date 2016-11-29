Dev tulum peyniri ile Guinness’e aday

Karaman’da bir üretici, Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için 175 kilo 500 gram ağırlığında tulum peyniri bastı.

Koyun ve keçi yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Anadolu’da, yüzyıllardır hayvanlardan sağılan süt, peynir yapılarak değerlendiriliyor. Peynirleri geleneksel olarak saklamanın en pratik yolu ise yine keçi ve koyun derilerine basmak.

Karaman’da 40 yıldır tulum peyniri imal eden işletmenin sorumlusu Mustafa Fidanboy, keçi derisine 2 bin 200 litre süt kullanarak bastığı tulum peyniri ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için başvuruda bulundu.

Fidanboy, başvurunun kabul edilmesi halinde en büyük hayalini gerçekleştirmeyi ve bölgedeki peynirciliğin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Mustafa Fidanboy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peynirciliğin baba mesleği olduğunu söyledi.

İşletme olarak sadece peynir üretimine değil tanıtıma da büyük önem verdiklerini belirten Fidanboy,

“Tanıtım için çeşitli etkinler yapıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Amacımız, bölgedeki küçükbaş hayvancılığı, tulum peyniri imalatını ön plana çıkarmak. Karaman’ın hayvancılığını, yörenin tulum peynirini dünyaya tanıtmak istiyoruz.”

diye konuştu.

Noter huzurunda tespit yapıldı

Fidanboy, 2008’de 160 kiloluk bir tulum bastıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

“O zaman elimizde daha büyük bir tulum yoktu. Bu yıl mayıs ayında elimize çok büyük bir keçi derisi geçti. Hazırladık ve içini peynirle doldurduk. Tarttığımızda 205 kilogram geldi. Soğuk hava deposuna koyduk. Şimdi çıkardık. Noter huzurunda tespit yaptırdık. Depodan çıktıktan sonra 175 kilo 500 gram geldi. Bir miktar fire vermesi normal. Çünkü tulum peyniri zaman geçtikçe fire verir ve lezzeti artar. Bu tulumdaki peynir için 2 bin 200 litre süt kullanıldı. Buna bir rekor diyebiliriz. Meslek hayatımızda elimize binlerce deri geldi. Daha önce böyle büyük deri kullanmadık. Türkiye’de tulum peyniri ile uğraşanları tanıyoruz. Kimsenin bu kadar büyük bir tulum bastığını duymadık. Kayıtlarda da böyle bir bilgi yok. En fazla 100-110 kilogram oluyor.”

Mustafa Fidanboy, tulum peynirinin rekor olarak değerlendirilebilmesi için Guinness’in Türkiye temsilcisine başvurduklarını dile getirerek,

“Şimdi cevap bekliyoruz. Her türlü hazırlığımız tamam. İnşallah tescil edilir. Yetkililerin yaptığı incelemenin ardından peyniri satışa sunacağız. Elimizi daha büyük deri gelirse bu rakamı daha da yukarı çekebiliriz. Kendimize güveniyoruz. Ama büyük deri bulmakta sıkıntı çekiyoruz.”

ifadelerini kullandı.

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