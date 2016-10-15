Dev şantiyede çalışan sayısı 20 bine çıktı

İstanbul’un yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında çalışan sayısı 20 bini geçti. Geçtiğimiz günlerde 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki ilk pistin tamamlanmasıyla çalışmalara hız verilen şantiyede dev ana terminal binası yükselmeye devam ediyor. Havalimanın 3 pistiyle birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor.

İLK PİST TAMAMLANDI

Başbakanlığı dönemimde temeli Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2014 tarihinde temeli atılan ve yapımına hızla devam eden 3. Havalimanı inşaatında ilk pist geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Yapımı tamamlanan 1 numaralı pist, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde.

3,5 MİLYON METREKARELİK ANA TERMİNAL BİNASI YÜKSELMEYE BAŞLADI

Öte yandan 76.5 milyon proje alanı bulunan dev şantiyede inşaatın en önemli bölümlerinden biri olan ana terminal binası da her geçen gün daha yükseliyor. 1 milyon 300 bin metre kare inşaat alanına sahip Ana terminal binasında, 18 bin araç kapasiteli 700 bin metre kare büyüklüğünde bir otopark alanı bulunuyor. Ana terminal binasının kapalı alan toplamı 3,5 milyon metre kare. 450 bin metre kare çatı alanına sahip terminal binası tamamlandığında 180 bin ton demir, 1 milyon metre küp beton kullanılmış olacak.

ÇALIŞAN SAYISI 20 BİNE ÇIKTI

Öte yandan inşatın başında toplam 16 bin 500 olan çalışan sayısı ise 2016 Ekim ayı itibariyle 20’bini geçti. Çalışanların 2 binini beyaz yakalılar oluştururken, 18 binin üzerinde işçi 7 -24 çalışarak şantiyedeki işleri bitirmeye çalışıyor. Projenin ilerki aşamalarında yapılan planlamalara göre çalışan sayısının 30 bini geçeceği öğrenildi. Yapımı 4 etaptan oluşacak havalimanının tüm etapları tamamlandığında toplam 6 pist hizmet verecek. Havalimanın 3 pisti içinde barındıran 1.etabının 26 şubat 2018 tarihinde tamamlanması bekleniyor.

3 BİN İŞ MAKİNESİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

3. havalimanının şantiyesinde şu anda 2 bin 200 kamyon günde yaklaşık 1 milyon metreküp toprağı kazı yapılan alanlardan dolgu yapılan alanlara doğru taşıyor. Dev şantiyede ayrıca 252 Ekskavatör, 60 kule vinç, 57 greyder, 124 silindir, 101 dozer, 60 eklemli kamyon, 57 tekerlekli yükleyici, 23 mobil vinç, 70 beton mikser ve 18 adet beton pompası başta olmak üzere toplam 3 bin 22 inşaat makinesi çalıştığı belirtildi.

4 FAZDA TAMAMLANACAK

3. havalinamı hazırlanan plana göre 4 fazda tamamlanacak. Faz 1 de, Yıllık kapasitesi 90 milyon yolcu olan ana terminal binası, bir adet ana hava trafik kontrol kulesi, 2 adet Kuzey-Güney doğrultusunda 60 metre genişliğinde A380 uçaklarının inebileceği donanımda 3.75 km ve 4.1 kilometrelik pist, 114 tanesi Ana Terminal’e yakalaşan uçak olmak üzere toplam 347 adet uçak park alanı, hangar, kargo/antrepo, catering, yer hizmetlerini sağlayan havaalanı destek tesisleri ile 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanı bulunuyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından faz 1’in ikinci bölümünde Kuzey-Güney doğrultusunda üçüncü bir pist daha yapılacağı belirtildi. Yıllık yolcu kapasitesi 80 milyona ulaştığında yatırımlar başlanarak Faz 2’ye geçileceği belirtildi. 2. fazda bir adet hava trafik kontrol kulesi, doğu-batı doğrultusunda 60 metre genişliğinde A 380 uçaklarının inebileceği pist ve ilgili taksi yolları, gerekli destek tesisleri yapılacak. Havalimanı inşaatında 3. faza geçildiğinde bir terminal binasının yanı sıra bir hava trafik kulesi daha inşa edilecek. Bu fazda havalimanında kuzey-güney doğrultusunda 60 metre genişliğinde bir pist daha eklenecek. Yeni yapılacak terminal binası ile ana terminal binası arasında yolcu taşıyan sistemler yapılacak.Projenin 4. fazında ise bir adet uydu terminal binası, kuzey –güney doğrultusunda bir pist ve ilgili taksi yolları ve gerekli destek tesisleri yapılacak.

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