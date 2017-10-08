Ankara’da geçen hafta üç gün boyunca Bilkent’te kahve festivali düzenlendi. Festivale ünlü kahve markaları katıldı ve tamamına yakını genç olan festival izleyicilerini bir yandan ünlü şarkıcılarla eğlendirirken bir yandan da onlara çeşitli kahveler sundu.

İlk bakışta “A ne güzel bir etkinlik… Düzenleyenlere teşekkür etmek gerekir” denebilir ama işin içinde keşke başka iş olmasa…

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Bir kere şunu bilmeliyiz:

Dünyada bugün petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ürün kahvedir.

Sigara kanserojen etkisi, gazlı içecekler ihtiva ettiği şeker yüzünden gözden düştü ve giderek daha az tüketilmeye başlandı.

İşte bu gerçek karşısında başta ABD olmak üzere bazı gelişmiş ülkelerdeki kimi dev şirketler kahveye yöneldi. Kahve yapıp satan dükkan zincirleri çığ gibi büyüyor ve gelişmiş, az gelişmiş, gelişmemiş ne kadar ülke varsa hepsinde faaliyet gösteriyor. Ankara’daki kahve festivali bu uluslararası çabanın, kahve şirketlerinin dünyaya yayılma stratejisinin, başta gençler olmak üzere insanları kahveye alıştırma politikasının bir uzantısı olarak kabul edilebilir.

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Burada Türk kahvesi gibi masum bir içecekten değil, alışkanlık yapan, bazısı şeker kadar yüksek kalori ihtiva eden kahvelerden söz ediyoruz.

23 Eylül’de Hürriyet gazetesinde Refika Birgül imzasıyla yayımlanan haberde şu çarpıcı bilgiler yer alıyordu:

“Kahve daha mı az kalorili? Sade kahve, evet.

Ancak kahve zincirindeki içeceklerden frappuccino, kalori miktarı olarak gazlı içecekleri ciddi anlamda katlıyor. Hatta latte bile, bir kutu koladan daha kalorili.

Günlük kafein alımının artmasıyla insanlar gitar teli gibi gergin.

Kafein karaciğerimizde parçalanıyor ve 200 mg kafeinin tamamen sindirilmesi 40 saat alıyor. Etkisinin yarıya inmesi altı saatten fazla sürüyor. Kahve zincirinde satılan bir kahvede 60’la 150 mg arasında kafein bulunduğunu düşünürsek günde birden fazla kahve bağımlılık, çarpıntı, gerginlik gibi istenmeyen etkilere neden olabilir.”

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Uluslararası kahve şirketlerinin bodoslama üzerimize gelmesi karşısında başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Devletin ilgili birimlerinin harekete geçmesi gerekiyor.

İş işten geçmeden ve hepimiz kahve müptelası olmadan…