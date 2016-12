MİLLİ sporcu Derya Can, Antalya’nın Kaş İlçesi’nde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 94 metre dalışta dünya rekoru kırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önce kendisinden istediği rekoru kıran Can, başarısını şehitlere adadı.

Milli sporcu Derya Can, Kaş’ta paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 94 metre dalış gerçekleştirdi. Dalışı başarıyla tamamlayan Derya Can, dünya rekoru kırdı. Dalışın ardından büyük sevinç yaşayan Can ve ekipte yer alanlar, denizde Türk bayrağı açtı. Derya Can, şehit asker ve polislerin adının yazılı olduğu tabela ile sevincini yaşadı. Can, Şahika Ercümen’in değişken ağırlıkla 93 metre dalış dünya rekorunu geliştirerek 94 metrede rekorun yeni sahibi oldu.

