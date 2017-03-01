Serbest Dalış Milli Sporcusu ve Dünya Rekortmeni Derya Can, yatay dalış disiplininde buzla kaplı bir gölde tek nefeste 120 metre yüzerek yeni Dünya rekorunu kırdı ve Guiness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Avusturya’nın Weissensee kentinde 35 santimetre buzla kaplı Weissensee Gölü’de rekor denemesi yapan Derya Can, tek nefeste 1 dakika 47 saniyede 120 metre yüzerek, Fransız sporcu Aurore Asso’ya ait olan 112.3 metrelik yatay dalış rekorunu kırmayı başardı.

Eşi Tayfun Göçen, Antrenör Aydnan Yanbay ve güvenlik ekibi eşliğinde, 2 santigrat derece hava sıcaklığı, 1 santigrat derece su sıcaklığı koşullarında rekor denemesini gerçekleştiren Derya Can, 35 santimetre kalınlığındaki buz tabakasının altında yüzdü

Rekoru kırdıktan sonra açıklama yapan Milli Sporcu Derya Can, son 3 ayda 3 dünya rekoru kırdığına dikkat çekti.

Rekoru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türk kadınlarına armağan ettiğini dile getiren Derya Can, “Benim gibi çoluğuyla çocuğuyla iş yapan, çalışan, emek harcayan Türk kadınına rekorumuz armağan olsun. Rekor denemelerime devam edeceğim. Antalya’nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası sonrası yeni bir dünya rekoru daha deneyeceğim” diye konuştu.

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