Derinkuyu Yeraltı Şehri’ne ziyaretçi ilgisi

Derinkuyu ilçesindeki yeraltı şehrini hafta sonunda yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kapadokya bölgesinin önemli turistik merkezlerinden Derinkuyu Yeraltı Şehri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

İkinci yüzyıl başlarında, yer yüzeyinden aşağıya doğru kayaların oyulmasıyla inşa edilen yeraltı yerleşim alanı 8 kattan oluşuyor.

Büyük bir topluluğu içinde barındıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mekanların bulunduğu alan ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Yeraltı şehrini hafta sonunda yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenilirken, Katar’dan gelerek bölgeyi ziyaret eden ve Al Jazeera televizyonu için bölgede çekim yapan Amir Lafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerde tarihi ve turistik mekanları gezdiğini ancak Kapadokya’nın doğal yapısına hayran kaldığını söyledi.

Lafi, “Uluslararası bir televizyon habercisi olarak yurt dışında da çalıştım. İlginç yerler de gördüm ama Kapadokya en ilginç, en farklı yer. Burası inanılmaz harika bir yer. Buranın böyle çok ilginç bir yer olduğunu bilmiyordum. Yeraltı şehrinin havasız olduğunu düşünüyordum ama içeri girince sirkülasyonu itibariyle dışarıdan daha güzel bir havaya sahip olduğunu gördüm.” dedi.

Yeraltı şehrini gezen Murat Sayın ise Kapadokya’nın dünya kamuoyuna daha iyi tanıtılması gerektiğini, alternatifi ve benzeri olamayan bölgenin tüm insanlığın hayranlığını toplayacak önemli bir turistik merkez olduğunu belirtti.

Derinkuyu Yeraltı Şehri her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık tutuluyor.

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