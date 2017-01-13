Deri işleme sanatı Etimesgut’ta öğretiliyor

Etimesgut Belediyesi, hakiki deriyi hakiki emekle buluşturdu, ortaya birbirinden kaliteli ürünler ortaya çıktı.

etiSEM Deri İşleme Atölyesi’nde hem işin incelikleri öğretiliyor, hem de çantadan kemere giyim ürünleri, aksesuarlar ve ev eşyaları üretiliyor.

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi(etiSEM) El Sanatları Teknolojisi ana branşında açılan Deri Ev Eşyası ve Giyim Hazırlama kursları büyük ilgi görüyor. etiSEM Göktürk Aile Yaşam Merkezi ve etiSEM Kent Konseyi’nde ücretsiz düzenlenen kurslarda 40 kursiyer eğitim alıyor.

EMEK VE DİKKAT İSTİYOR

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kursiyerler, haftanın 3 günü kurslara katılarak deri işleme tekniklerini uzman eğitmenlerden öğrenme imkanı buluyorlar. Kursiyerlere renk, elde birleştirme, çanta tasarımı, kösele çanta, kemer tasarımı, kösele kemer yapma teknikleri öğretiliyor.

18 haftalık eğitimin ardından deri ev eşyası ve giyim hazırlama yöntemlerini öğrenen ve kursu başarıyla tamamlayanlar, çifte belge alma hakkını elde ediyor. Mezun kursiyerlere kurs katılım ve Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B) onaylı sertifika veriliyor. Kursiyerler emek ve büyük dikkat gerektiren kurslara katılarak hem zamanlarını değerlendiriyorlar hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

SERGİ AÇIYORLAR

1 yıl boyunca el emeği ile göz nuru dökülerek oluşturulan deri ürünleri, başkentte görücüye çıkıyor. Kursiyerler, açılan sergilerle eserlerini tanıtma ve satışa sunma imkanı buluyorlar. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve eşi İlknur Demirel, sayıları 5 bine ulaşan Etisem kursiyerleri ile yakından ilgilenerek projenin her detayını takip ediyorlar.

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