Dereye atık atan firmaya 613 bin lira ceza

KOCAELİ’nin Başiskele İlçesi’nde dereye atık atılmasının ardından plakası tespit edilen tanker polis ekiplerince yakalanırken, dereyi kirleten firmaya 613 bin 752 TL ceza kesildi.

9 Eylül’de Başiskele Kirazlıdere’den etrafa yayılan koku vatandaşları rahatsız ederken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Afet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü teknik personelleri, Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri ve Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri bölgede inceleme yaptı. Mobese kameraları incelenerek, dereye atık atan tankerin plakası belirlendi. Tankerden ve dereden alınan numunelerin incelenmesi sonucunda dereye atık atan firmaya 613 bin 752 TL idari para cezası kesilirken, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“9 Eylül tarihinde kokunun yoğunlaştığı Kirazdere mevkiinde incelemeler yapılmıştır. Ayrıca söz konusu dereye Kocaeli Büyükşehir Belediye Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince anında müdahale edilmiş ve temizlik çalışmaları ivedilikle tamamlanmıştır. 10 Eylül tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü teknik personelleri ile organize olunarak söz konusu bölgede tesisler denetlenmiştir.

Aynı olayla ilgili şüpheli tankerin bulunması için Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak çalışılmış, bölgedeki tesisler ve mobese kayıtları tek tek incelenmiştir. 34 HC 7243 plakalı araç şüpheli olarak tespit edilmiş ve emniyet ekiplerince yakalanmıştır. 9 Eylül tarihinde dereden söz konusu maddeden ve 15 Eylül tarihinde şüpheli tankerden alınan numune içerik analizleri ve karşılaştırılmaları TÜBİTAK MAM Laboratuvarlarında yaptırılmıştır. Alınan numunelerin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizlerinin sonucunda 34 HC 7243 plakalı aracın sahibi Ceysu Endüstriyel Kimyasal Maddeler İnşaat Taahhüt Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunun 20 (v) maddesi gereğince 613 bin 752 TL idari para cezası uygulanmış ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurunda bulunulmuştur.”

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